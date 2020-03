TikTok: le tendenze, i Per te e i video più belli del 26 marzo 2020

In questo periodo di quarantena sempre più persone si stanno cimentando con l’uso di TikTok. Adulti e più piccoli stanno prendendo possesso della piattaforma per creare video divertenti per passare il tempo e tenere compagnia a tantissimi follower.

Ormai tutti voi conoscerete questa piattaforma che ormai ci accompagna e che anche tantissime celebrità stanno cominciando ad usare con sempre più frequenza. Ma vediamo insieme quali sono le tendenze più cool del momento, i video e i tiktoker.

Le #tendenze di oggi su TikTok

#earthhour è l’hashtag ufficiale per supportare l’ambiente che sta spopolando tra i primi in tendenza. I Tiktoker di tutto il mondo stanno facendo la loro parte per dare il loro contributo. La challenge più grande sarà poi il 28 marzo, quando in tutto il mondo dovrebbero essere spente le luci di tutte le case per un flashmob dedicato all’ambiente.

#tuchenesai è la challenge lanciata da Francesca Michielin per il suo nuovo singolo. La cantante ha invitato tutti i follower e fan per raccontare chi è la crush di ognuno di noi. C’è però chi si è sbizzarrito portando la cosa ad altri livelli di vertimento.

#homeoutfits sta sicuramente spopolando in queste settimane di quarantena visto che siamo quasi tutti chiusi in casa. Video divertentissimi di pigiami, tute e chi invece osa immaginando l’outfit che indosserà quando tutto questo sarà finito.

#andràtuttobene ormai spopola nelle nostre vite da quando l’emergenza Coronavirus è iniziata. Un modo per esorcizzare la paura.

#unpo’timido una serie di video di persone che si fingono timide e fanno le cose più disparate, da bere coca cola, truccarsi o mangiare. I video sono esilaranti.

Video Per Te

Come avrete ormai constatato i video Per Te sono una serie di video consigliati per voi in base alle persone che seguite o semplicemente in base ai trend del momento. Potrete trovare le vostre celebrità preferite o anche scoprire nuovi personaggi.