TikTok, ecco chi è Daniele Davì: info, bio e curiosità

L’arte in tutte le sue forme è la sua più grande passione. Stiamo parlando di Daniele Davì, che su TikTok ha saputo costruirsi il suo piccolo regno da quando è diventato un creator nel 2018. Suona il pianoforte e ha studiato recitazione per questo l’ambito del comedy è quello che predilige quando si trova sulla piattaforma.

Fare video divertenti è la cosa che apprezza di più, trovando nella sua vita quotidiana tutta l’ispirazione che gli serve e anche da ciò che vive lui stesso in prima persona. Diciannovenne è nato in Brianza, in un paese chiamato Giussano.

Daniele Davì: divertimento assicurato

Dopo oltre un anno su TikTok, posso affermare che la piattaforma rappresenta un modo diretto e sincero per esprimermi e raccontare la mia visione del mondo. Naturalmente, senza mai dimenticare l’ingrediente fondamentale per me come per le persone che mi seguono: condividere divertendomi e facendo divertire.

Curiosità

Il suo creator preferito è Zinccx mentre lo #sfigachallenge è la sua challenge preferita su TikTok. Per il suo futuro spera presto di riuscire ad approdare al mondo del cinema visto che ad oggi è una delle sue più grandi passioni.

La piattaforma gli ha permesso di stringere anche importanti legami di amicizia con alcuni dei suoi fan, per lui una gioia immensa poter interagire così tanto con chi lo segue.

Alcuni dei suoi video