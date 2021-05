TikTok celebra la giornata internazionale dei musei

Su TikTok cresce senza sosta l’interesse per l’arte in tutte le sue forme. Ed è per questo che il celebre social network musicale ha deciso di celebrare la Giornata Internazionale dei Musei. Un momento per rendere omaggio all’arte, alla sua espressione a 360° gradi e alla community, sempre più vasta e variegata, composta di realtà museali e utenti appassionati, che fruisce e al contempo crea contenuti tematici di apprendimento. Abbracciando un nuovo codice di espressione – proprio della piattaforma – fatto di trend e suoni, i contenuti artistici si sono affermati e diffusi in una platea sempre più ampia e curiosa.

TIKTOK: L’INTERESSE PER LA CULTURA

Su TikTok nell’ultimo anno, è stato registrato un enorme incremento di persone che fruiscono arte e cultura. L’interesse e la diffusione dei contenuti legati al mondo della cultura è, inoltre, dimostrata dall’incredibile crescita che gli hashtag tematici hanno registrato nell’ultimo anno. I contenuti con gli hashtag più popolari in questa categoria – #FineArt, #ArtHistory e #ArtOnTikTok – hanno raccolto fino ad oggi, a livello globale, oltre 2 miliardi di visualizzazioni al mese, crescendo di oltre il 3000% nell’ultimo anno.

UN GESTO DI AMORE NEI CONFRONTI DELL’ARTE

Riuscire a visitare virtualmente i Musei attraverso la lente della community TikTok ha davvero acceso la curiosità delle persone: che sia per vedere capolavori artistici, qualcosa di nuovo o apprendere nozioni di storia, TikTok è il posto per loro. Non a caso #Museum ha ispirato il maggior numero di creazioni video in tutto il mondo, con una crescita dei contenuti di quasi il 200% da maggio 2020. Così la piattaforma, nel corso dell’ultimo anno, ha fatto scoprire la cultura in ogni sua declinazione, dall’arte alla musica e dalla danza al teatro. E, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei del 18 maggio, TikTok lancia per la prima volta il suo #MuseumMoment, riunendo alcune delle istituzioni più iconiche del mondo in un evento globale LIVE non-stop.

