The Wilds 2 – Prime Video: Trailer, data di uscita e nuovi personaggi

In The Wilds 2 le ragazze non saranno più sole! Dopo un countdown-caccia al tesoro su Instagram, Prime Video ha annunciato che la seconda stagione dell’elettrizzante serie young-adult sarà disponibile dal 6 maggio in esclusiva.

Sono state anche rilasciate le prime immagini che offrono un primissimo assaggio delle sfide sempre più rischiose che le ragazze intrappolate su un’isola misteriosa dovranno affrontare, oltre alle prime immagini inedite dei ragazzi naufraghi che prenderanno parte al pigiama party distopico di questa seconda stagione.

The Wilds 2:

La seconda stagione di The Wilds prosegue la narrazione delle tormentate disavventure di un gruppo di adolescenti bloccate su un’isola deserta, dove non sono finite per caso – sono state segretamente reclutate per un complesso esperimento sociale. La nuova stagione aumenta di pathos svelando che non sono solo le ragazze ad essere studiate, c’è un nuovo gruppo di soggetti, un’isola di soli ragazzi adolescenti, anche loro alle prese con la lotta per la sopravvivenza sotto lo sguardo vigile del “burattinaio” di questo esperimento.

Trailer:

Cast e nuovi personaggi:

Il nuovo gruppo di naufraghi include Alex Fitzalan nei panni di Seth Novak, Nicholas Coombe ovvero Josh Herbert, Reed Shannon sarà Scotty Simms, Aidan Laprete come Henry Tanaka, Zack Calderon interpreterà Rafael Garcia, Charles Alexander nei panni Kirin O’Connor, Miles Gutierrez-Riley sarà Ivan Taylor e Tanner Ray Rook come Bo Leonard.

Ovviamente toneranno anche il cast originale ovvero Rachel Griffiths (Gretchen Klein), David Sullivan (Daniel Faber), Troy Winbush (Dean Young), Sophia Ali (Fatin Jadmani), Sarah Pidgeon (Leah Rilke), Jenna Clause (Martha Blackburn), Erana James (Toni Shalifoe), Mia Healey (Shelby Goodkind), Helena Howard (Nora Reid), Reign Edwards (Rachel Reid) e Shannon Berry (Dot Campbell).