Avril Lavigne: arriva il nuovo album Love Sux (cover e tracklist)

Venerdì 25 febbraio uscirà il nuovo album di Avril Lavigne, Love Sux, a distanza di tre anni dal suo ultimo successo. Il nuovo lavoro contiene già i due singoli che abbiamo imparato ad amare: Bite Me e Love It When You Hate Me in collaborazione con blackbear.

Un album molto atteso anche per alcune collaborazioni come quella con Machine Gun Kelly e soprattutto Mark Hoppus dei Blink 182. Un bel revival anni 2000.

Come ha dichiarato Avril “Questo è l’album più rock e alternativo che abbia mai fatto e mi sono divertita a farlo. Il lockdown mi ha permesso di dedicarci tantissimo tempo e ho trovato un entusiasmo tale come se fosse il primo album.

Questo disco è quello che ho sempre voluto realizzare e mi ha dato la possibilità di collaborare con artisti incredibili come Travis Barker, Machine Gun Kelly e Blackbear che hanno portato tanta energia divertente all’album. Non non c’è stata pressione, la vita è breve, quindi è tempo per me di divertirmi”.

Love Sux

Ecco la tracklist di Love Sux

Cannonball Bois Lie (feat. Machine Gun Kelly) Bite Me Love It When You Hate Me (feat. blackbear) Love Sux Kiss Me Like The World Is Ending Avalanche Déjà Vu F.U. All I Wanted (feat. Mark Hoppus) Dare To Love Me Break Of A Heartache

Siete curiosi di ascoltare il nuovo album di Avril Lavigne, Love Sux?