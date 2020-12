The Wilds – cast: Ecco chi è Sophia Ali (Bio, Instagram e curiosità)

Da domani sarà disponibile su Amazon Prime Video la nuova serie young adult The Wilds (scopri il trailer qui). Nel cast troviamo molte giovani attrici molto giovani ma di gran talento come Sophia Ali. Ecco biografia, social e qualche curiosità che siamo riusciti a trovare

Sofia Taylor Ali nasce nel a San Diego, California il 7 novembre 1995 e i suoi genitori si chiamano Asim e Brooke. Il suo debutto televisivo ha luogo nel 2003 nello show Kstreet. La sua carriera procede poi con ruoli più o meno importanti in serie televisivi e varietà come Faking It, Shake It Up, CSI: Miami, Missionary Man e Famous in Love. Dal 2017 veste i panni della dottoressa Dahlia Qadri in Grey’s Anatomy. Ha poi fatto un’apparizione anche nel thriller – horror Obbligo o verità dove troviamo anche Lucy Hale.

Nel 2018 ha partecipato anche a un video musicale per il cantante Drake Bell. Dai profilo social scopriamo che ha un cane, è molto autoironica e ama viaggiare. Su twitter condivide anche alcuni pensieri politici. In particolare ha affermato di essere contro l’odio razziale e in favore di maggiori diritti per le donne. Ha felicemente accolto la vittoria di Joe Biden alla recenti elezioni presidenziali.

Ecco alcuni post dai social dell’attrice di The Wilds:

