The Wilds: in arrivo il “Pigiama Party” Virtual in occasione della premiere!

Da domani sarà disponibile su Amazon prime video la nuova serie young adult The Wilds (guarda il trailer). In occasione della premiere la piattaforma ha deciso di organizzare un evento (virtuale) molto interessante. Ecco cos’è il pigiama party virtual premiere

Il Pigiama Party Virtual Premiere si tiene nella notte tra il 10 e l’11 dicembre 2020 alle ore 2:00. TheWilds-SlumberParty, il sito del Pigiama party virtuale di The Wilds, sarà online fino al 17 dicembre. Assistere alla premiere sarà un’occasione per immergersi in un mondo di ispirazioni e consigli per “sopravvivere” a quest’anno che è stato davvero WILD. La première sarà condotta Nana Agyemang, con la partecipazione di alcuni membri del cast e della produzione insieme ad wellness influencer ed esperte del settore come: Andrea Amez, Kirsty Godso, Dajana Radovanovic, Doniella Davy e Christine Doan.

Clicca QUI per partecipare al pigiama party virtual premiere!

Sinossi: In parte survival drama, in parte “pigiama party” distopico, The Wilds segue un gruppo di ragazze adolescenti di varia estrazione sociale, che lottano per la sopravvivenza dopo che un incidente aereo le costringe a vivere su un’isola deserta. Le naufraghe si ritroveranno a litigare e a stringere forti legami che le porteranno a conoscersi, a scoprire segreti che nascondono e i traumi a cui sono tutte sopravvissute. C’è solo un colpo di scena in questo drama emozionante… le ragazze non sono finite su quell’isola per caso.

La serie vede nel cast la veterana Rachel Griffiths, oltre a un mix di volti noti ed emergenti tra cui Sophia Ali, Shannon Berry, Jenna Clause, Reign Edwards, Mia Healey, Helena Howard, Erana James, Sarah Pidgeon. Vi ricordiamo infine che il primo episodio di The Wilds sarà disponibile per tutti. Infatti, per un periodo limitato, sarà visibile sui canali YouTube, Instagram, Twitter e Facebook di Amazon Prime Video dalle ore 9 dell’11 dicembre.