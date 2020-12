The Wilds 2 ci sarà? Alcuni possibile scenari futuri per la serie Amazon

Da ieri sul catalo Amazon Prime Video trovate una serie young adul molto carina The Wilds (leggi la recensione). Dopo aver visto l’ultimo episodio che ci ha un po’ deluso rispetto al resto della serie dobbiamo solo sperare che Amazon la rinnovi. Infatti, i colpi di scena e le questioni in sospeso sono decisamente troppe.

In particolare dopo aver visto l’ultimo episodio di The Wilds ci chiediamo: la seconda stagione sarà simile ma con un cast totalmente maschile? Una sorta di esperimento sociale parallelo per confrontare i due gruppi? Leah (Sarah Pidegon) riuscirà a trovare una via di fuga dall’isola? Perchè Shelby appare rasata? Inoltre, stando a quanto abbiamo capito le ragazze non conoscono tutta la storia. Ci chiediamo quindi: a quale scopo rimangono rinchiuse? Perchè l’agente afferma: Non starete qui ancora per molto?

Non dimentichiamo poi Rachel (Reign Edwards) e Norah in balia dello squalo. Insomma molti scenari rimangono possibili e probabilmente la scelta di un finale così aperto ha lo scopo di una seconda stagione. In attesa di maggiori informazioni e aggiornamento vi invitiamo comunque a vedere questa serie su Amazon Prime Video.

Ecco alcuni commenti su Twitter su The Wilds:

nora being the other operative was the biggest fuckin plot twist the writer of this show is a fuckin genius #thewilds — bec (@sapphicdeanvro) December 12, 2020

Ok ho finito la prima stagione e ho solo una cosa da dire: AMAZON PRIME VIDEO DAMMI SUBITO LA SECONDA STAGIONE! #TheWilds pic.twitter.com/d1OThRt314 — Rubia ✨ (@AlexNick2000) December 12, 2020