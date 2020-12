The Wilds – cast: Ecco chi è Helena Howard (Bio, Instagram e curiosità)

Da domani sarà disponibile su Amazon Prime Video la nuova serie young adult The Wilds (scopri il trailer qui). Nel cast troviamo molte giovani attrici molto giovani ma di gran talento come Helena Howard. Personalmente l’abbiamo trovato fisicamente molto simile a Zendaya (Euphoria) non sappiamo se anche voi abbiate avuto la stessa impressione. Ecco biografia, social e qualche curiosità che siamo riusciti a trovare

Kaitlyn Helena Howard nasce a New York City il 23 luglio 1998. Entrambi i genitori, Julia Binet e William Howard, lavorano in ambito artistico. La madre ha origini scandinave mentre il padre afro-americane. Ha un fratello minore di nome Liam. L’attrice che interpreta Nora in The Wilds ha vissuto in New Jersey dove ha frequentato l’accademia d’arte. La sua carriera inizia grazie a Josephine Decker che la nota durante un festival. In quell’occasione Helena recitava un monologo tratto da Blackbird. Josephine Decker affermò: Il migliore che abbiamo mai visto.

La critica la celebra poi per il suo ruolo in Madeline’s Madeline che rappresenta il primo lavoro importante. Successivamente ha avuto un ruolo nel film Twist lo scorso anno. Dai suoi social scopriamo che aveva un cagnolino scomparso lo scorso novembre. Deve amare molto gli animali perchè in altre foto parla dell’adozione di un gatto. Ha poi postato diverse frasi e immagini a sostegno delle minoranze e contro ogni forma di discriminazione.

Ecco alcuni post dai social dell’attrice di The Wilds:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Helena Howard™️ (@helenahoward_officially)