The Wilds 3 non ci sarà: Prime Video ha cancellato la serie

The Wilds 3 non ci sarà! L’annuncio ufficiale è arrivato dal sito Deadline.com e poi confermato dal cast della serie tv con una serie di post e stories; a quanto pare Prime Video ha comunicato la cancellazione della serie tv ai protagonisti, confermando che non ci sarà una terza stagione.

L’annuncio della cancellazione di The Wilds:

The Wilds era una serie importante per Prime Video e Amazon Studios perché è stata una delle prime serie Young Adult ordinate per la piattaforma streaming. La prima stagione della serie distopica era arrivata a fine 202o ed aveva conquistato il pubblico teen, mentre la seconda stagione, che introduceva una serie di nuovi personaggi maschili, è stata pubblicata il 6 Maggio 2022.

Prime Video ha deciso di continuare a cavalcare l’onda YA, ma con altri titoli tra cui il grande successo di L’Estate nei tuoi occhi (di cui hanno appena iniziato a girare la seconda stagione), The Boys presenta: Diabolico! e la nuova serie Shelter, tratta dalla trilogia best seller di Harlan Coben.

The Wilds cancellata – la reazione del cast:

Dopo l’annuncio, il cast di The Wilds ha commentato la cancellazione: “Vi adoro tutti, ti voglio bene Shelby. Mi ha cambiato per sempre & sarò per sempre grata. Grazie, grazie, grazie!” ha scritto Mia Healey su Instagram.

“Grazie Dottie per essere stata la parte migliore di questi quattro anni” ha scritto invece Shannon Berry nelle stories, “Mi mancherà questa ragazza inaffondabile per sempre“.

Nel cast della serie c’erano la veterana Rachel Griffiths, oltre a un mix di volti noti ed emergenti tra cui Sophia Ali, Shannon Berry, Jenna Clause, Reign Edwards, Mia Healey, Helena Howard, Erana James, Sarah Pidgeon, David Sullivan, e Troy Winbush.

The Wilds 2:

Nella seconda stagione la sopravvivenza continuava ad essere l’unica preoccupazione del gruppo di adolescenti bloccate su un’isola deserta, dopo l’esplosiva scoperta che quello che stanno vivendo è in realtà un elaborato esperimento sociale.

La nuova stagione aumentava di pathos svelando che non sono solo le ragazze ad essere studiate ma c’è un nuovo gruppo di soggetti: un’isola di soli ragazzi adolescenti, anche loro alle prese con la lotta per la sopravvivenza sotto lo sguardo vigile del “burattinaio” di questo esperimento.