The Wilds 2 ci sarà! Amazon rinnova ufficialmente la serie

La recente serie young adult di Amazon The Wilds ha appassionato il pubblico (leggi la recensione no spoiler). Chiunque arrivi all’ultimo episodio e in particolare agli ultimi minuti ha solo una domanda in mente: ci sarà una seconda stagione. Oggi abbiamo la riposta ufficiale di Amazon: sì. La serie è stata infatti rinnovata anche se è difficile prevedere una data di uscita

The Wilds 2 ci sarà e la notizia arriva dall’account ufficiale della serie Amazon e viene poi riportata da Tvline e altri siti. Qualcuno ha detto seconda stagione? Leggiamo nella didascalia che accompagna il video con il cast. In particolare dopo aver visto l’ultimo episodio ci chiediamo: la seconda stagione sarà simile ma con un cast totalmente maschile? Una sorta di esperimento sociale parallelo per confrontare i due gruppi?

Leah (Sarah Pidegon) riuscirà a trovare una via di fuga dall’isola? Perchè Shelby appare rasata? Come continuerà il rapporto con Toni? Inoltre, stando a quanto abbiamo capito le ragazze non conoscono tutta la storia. Ci chiediamo quindi: a quale scopo rimangono rinchiuse? Perchè l’agente afferma: Non starete qui ancora per molto? Non dimentichiamo poi Rachel (Reign Edwards) e Norah in balia dello squalo. Insomma molti scenari rimangono possibili e ora abbiamo la conferma che un finale tanto aperto avrà (forse) qualche riposta.

Ecco alcune reazioni su Twitter riguardo il rinnovo di The Wilds:

finito #TheWilds in due giorni ora mi toccherà aspettare un anno per la seconda stagione pic.twitter.com/Pn9Uh2E6Ai — virginia × (@blvrryoongi) December 20, 2020

Okay but I’m curious does Toni know Shelby is bald or we’ll get to see her reaction in season 2#TheWilds pic.twitter.com/20f4utP2sy — 7 (@smthgay) December 20, 2020

hanno rinnovato #TheWilds quindi questa giornata è salva E IO NON POTREI ESSERE PIÙ FELICE pic.twitter.com/4kiZpylcSC — ѕнαяιм🎄||bdd squad💚 (@_barzvagli_) December 20, 2020