The Wilds – cast: Ecco chi è Sarah Pidgeon (Bio, Instagram e curiosità)

Da domani sarà disponibile su Amazon Prime Video la nuova serie young adult The Wilds (scopri il trailer qui). Nel cast troviamo molte giovani attrici emergenti come Sara Pidgeon che dà il volto a Leah. Ecco biografia, social e qualche curiosità che siamo riusciti a trovare

In The Wilds Sarh Pidgeon ha il ruolo di Leah, una ragazza con una mente brillante che passa gran parte del suo tempo leggendo e osservando il mondo e le persone che la circondano. Se vi state chiedendo dove potreste averla vista, la risposta è o in Gotham (2014) dove nella quinta stagione veste i panne di Jane. Recentemente è poi apparsa in One Dollar (2018).

Non abbiamo trovato una data di nascita ma una foto del diploma del 2018 ci fa pensare che abbia circa 20 anni. Inoltre sappiamo, grazie ai social, che ha una sorella. Ama disegnare e ha avuto una relazione con Carson Mccalley. Non sappiamo se siano ancora insieme perchè le ultime foto risalgono all’autunno 2018 e Sarah sembra molto riservata sulla sua vita privata. Ama viaggiare e uscire con gli amici.

Ecco alcuni post dai social dell’attrice di The Wilds:

