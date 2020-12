The Wilds – cast: Ecco chi è Reign Edwards (Bio, Instagram e curiosità)

Da domani sarà disponibile su Amazon Prime Video la nuova serie young adult The Wilds (scopri il trailer qui). Nel cast troviamo molte giovani attrici molto giovani ma di gran talento come Reign Edwards. Ecco biografia, social e qualche curiosità che siamo riusciti a trovare

Reign Edwards nasce ad Hartford nel Maryland il 1 dicembre 1996 (ha quindi da poco compiuto 24 anni). Con la famiglia ha poi traslocato a Los Angeles. Ha due sorelle una più e più piccola. La sua carriera come attrice ha inizio nel 2008 con il film Explicit Ills. Nonostante la giovane età conta apparizioni in altri 3 film: Thicker than water, 35 and ticking e Hell fest. Per quanto riguarda le serie televisive i ruoli e le apparizioni sono maggiori.

Prima di The Wilds ha avuto ruoli più o meno importanti in: Snowfall, Macgyver, K.C. Undercover, The Thundermans, Into the dark e The Bold and the Beautiful. Per quest’ultimo ruolo ha avuto anche diverse nomination per il daytime Emmy award. Reign non è solo attrice ma anche cantante e cantautrice. Sui suoi profili social condividi soprattutto post di lavoro o collaborazioni e alcuni scatti privati soprattutto in momenti di vacanza.

Ecco alcuni post dai social dell’attrice di The Wilds:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Reign (@reignedwards)

Wolves definitely became my favorite animal after this experience. I think I wanna go back and visit after all of this.❤️ https://t.co/mxOT1JqVmg — REIGN (@reignedwards) April 21, 2020