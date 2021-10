The Weeknd ambasciatore Onu per il Programma Alimentare mondiale

Le Nazioni Unite hanno nominato The Weeknd ambasciatore contro la fame nel mondo. Il cantante canadese sarà il portavoce di una delle più importanti cause a livello globale sostenendo il Programma Alimentare Mondiale e il movimento Zero Hunger.

Il nuovo Goodwill Ambassador si unisce a un roster internazionale di persone che usano la propria voce per mettere fine alla fame mondiale. Ogni anno, il progetto provvede a dare assistenza alimentare a 100 milioni di persone in più di 80 Paesi.

“Il Programma alimentare mondiale sta facendo un lavoro urgente ed importante per cambiare e salvare vite quotidianamente, io mi sento molto coinvolto nel parlare della fame del mondo e nell’aiutare le persone che hanno bisogno” ha scritto The Weeknd.

We are thrilled to announce the appointment of @theweeknd as a Goodwill Ambassador for @WFP‼️

Learn more about how we plan to partner together to fight hunger around the world ➡️ https://t.co/tJBtJijAwP. #USAgainstHunger pic.twitter.com/qWGfxic5Cm

— World Food Program USA (@WFPUSA) October 7, 2021