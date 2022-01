The Weeknd: una canzone di Dawn FM parla di Angelina Jolie?

The Weeknd e Angelina Jolie hanno acceso il gossip lo scorso luglio quando i tabloid di tutto il mondo hanno iniziato a sospettare una presunta relazione tra le due star.

Il cantante e l’attrice sono stati avvistati insieme, tra l’altro, fuori da un ristorante italiano molto rinomato a Santa Monica. Anche se non hanno mai confermato i sospetti, ora ci sarebbero altri indizi.

Una confessione proverrebbe proprio da Abel Makkonen Tesfaye (questo il vero nome dell’artista) e più precisamente dal suo nuovo album, Dawn FM.

Una canzone nello specifico conterrebbe dei chiari riferimenti all’attrice statunitense.

Il brano Here we go… Again recita infatti queste parole: “My new girl, she’s a movie star/Baby girl, she a movie star/I told myself that I’d never fall / But here we go again”” ovvero “La mia nuova fidanzata, lei è una star del cinema/Bambina, lei è una star del cinema/ Avevo detto a me stesso che non mi sarei mai più innamorato/Ma eccoci di nuovo“.

Anche in Starry Eyes, sembra ci siano degli accenni alla storia con Angelina Jolie.

Nel brano, The Weeknd afferma: “I only met you in my dreams before, when I was young and alone in the world, you were there when I needed someone to call my girl and now you’re my reality and I wanna feel you close” che significa: “Prima ti avevo incontrata soltanto nei mei sogni, quando ero giovane e solo al mondo, tu eri lì quando avevo bisogno di qualcuno da chiamare fidanzata e ora sei la mia realtà e io voglio sentirti vicina“.

In questo caso, secondo Vanity Fair, sarebbe chiara l’allusione non solo alla loro differenza di età.

Ma anche al fatto che l’attrice fosse uno degli idoli della giovinezza di The Weeknd che ora ha finalmente realizzato il suo sogno.

Cosa ne pensate della storia tra Angelina Jolie e The Weeknd?