Jenna Ortega reciterà in un film con The Weeknd, ecco cosa sappiamo

Jenna Ortega è davvero inarrestabile e sta per aggiungere un altro film al suo curriculum!

L’attrice ventenne, estremamente richiesta dopo aver interpretato Mercoledì Addams nella serie Netflix Wednesday, si è ora unita al cast dell’imminente film d’esordio di The Weeknd, come riportato da Deadline.

Nel film si unisce al cast anche un altro attore piuttosto popolare: l’irlandese Barry Keoghan che ha recitato in Dunkirk di Christofer Nolan e in Batman nel 2022 nel ruolo di Joker.

I dettagli sul progetto imminente (compreso, il titolo, la trama e la data d’uscita) sono tenuti al minimo, Tuttavia è già noto che la pellicola si basa su un’idea originale di The Weeknd.

Abel Tesfaye, questo il vero nome del cantautore canadese, ha co-scritto la sceneggiatura con Trey Edward Shults che dirigerà il film.

Oltre a recitare nel progetto, sia Jenna che The Weeknd sono i produttori esecutivi. Shults e Abel hanno lavorato segretamente per mesi, con Ortega e Keoghan che hanno firmato dopo essere rimasti sbalorditi dalla sceneggiatura.

All’inizio di questo mese, The Weeknd è stato visto girare quello che si presumeva fosse un video musicale. Dopo queste ultime notizie, è invece probabile che stesse effettivamente girando delle scene per questo lungometraggio.

The Weeknd è anche protagonista della prossima serie TV The Idol. Jenna ha parecchi progetti in arrivo, inclusa una seconda stagione di Wednesday, Scream VI e un film con il suo co-protagonista di Wednesday, Percy Hynes White. A breve sarà anche ospite al Saturday Night Live!

