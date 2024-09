The Weeknd – Dancing in The Flames: video, testo e traduzione

È l’artista più ascoltato al mondo e da mesi tiene i fan con il fiato sospeso in attesa del suo nuovo, largamente preannunciato, progetto musicale. The Weeknd dà finalmente il via all’album con il brano Dancing in the Flames, il primo singolo estratto da Hurry Up Tomorrow, fuori oggi in digitale e in radio, accompagnato dal video musicale.

Realizzato dal regista Anton Tammi e dal direttore della fotografia Erik Henrikkson, il video di Dancing in the Flames è stato girato in 4K interamente su iPhone, grazie all’ultimo modello iPhone 16 Pro. Un dietro le quinte del videoclip musicale è stato presentato durante l’evento Apple It’s Glowtime, svelandone l’atmosfera cinematografica e surreale.

Il video ufficiale

Testo di Dancing in The Flames di The Weeknd

[Intro]

(Yeah)

[Verse 1]

Traffic dies while we are racin’ home

Melted lights cover the open road

I hope we make it, ‘cause I’ve been chasin’

Another odyssey, oh

[Chorus]

I can’t wait to see your face

Crash when we’re switchin’ lanes

My love’s beyond the pain

But if I miss the brake

We’re dancin’ in the flames

It’s indescribable

[Post-Chorus]

Ooh, yeah

[Verse 2]

“The world can’t heal”, they say on the radio (Oh, no)

So grab the wheel, want you to be in control

We’re dodgin’ headlights and you say, “Hold tight”

Another odyssey, oh (Hey)

[Chorus]

I can’t wait to see your face

Crash when we’re switchin’ lanes

My love’s beyond the pain

But if I miss the brake

We’re dancin’ in the flames

It’s indescribable

[Post-Chorus]

Ooh (Indescribable), oh

Ooh

[Bridge]

Everything’s faded, we barely made it

The fire’s ragin’, but you’re still beautiful

And it’s amazin’, ‘cause I can taste it

Our final odyssey, ooh

[Chorus]

I can’t (I can’t) wait to see your face (Wait, ha)

Crash when we’re switchin’ lanes

My love’s beyond the pain (Hey)

But if I miss the brake

We’re dancin’ in the flames (Dancin’ in the flames)

So, just have faith (Just have faith in me, baby)

We’ll never be the same (We’ll never, we’ll never be the same, hey)

It’s indescribable

[Post-Chorus]

Ooh (Indescribable)

Oh, hey

Ooh (Indescribable)

Traduzione di Sacrifice di The Weeknd

[Intro]

(Sì)

[Strofa 1]

Il traffico muore mentre stiamo correndo verso casa

Le luci sciolte coprono la strada aperta

Spero che ce la faremo, perché ti ho inseguito

Un’altra odissea, oh

[Ritornello]

Non vedo l’ora di vedere la tua faccia

Schianto quando stiamo cambiando corsia

Il mio amore è oltre il dolore

Ma se perdo il freno

Stiamo ballando tra le fiamme

È indescrivibile

[Post-Ritornello]

Ooh, sì

[Strofa 2]

“Il mondo non può guarire”, dicono alla radio (Oh, no)

Quindi prendi il volante, voglio che tu abbia il controllo

Stiamo schivando i fari e tu dici, “Tieni duro”

Un’altra odissea, oh (Ehi)

[Ritornello]

Non vedo l’ora di vedere la tua faccia

Schianto quando stiamo cambiando corsia

Il mio amore è oltre il dolore

Ma se perdo il freno

Stiamo ballando tra le fiamme

È indescrivibile

[Post-Chorus]

Ooh (Indescrivibile), oh

Ooh

[Bridge]

Tutto è sbiadito, ce l’abbiamo fatta a malapena

Il fuoco sta divampando, ma tu sei ancora bellissima

Ed è incredibile, perché riesco a sentirne il sapore

La nostra ultima odissea, ooh

[Chorus]

Non vedo (non vedo) l’ora di vedere la tua faccia (aspetta, ha)

Crash quando stiamo cambiando corsia

Il mio amore è oltre il dolore (Hey)

Ma se perdo il freno

Stiamo ballando tra le fiamme (Ballando tra le fiamme)

Quindi, abbi fede (abbi fede in me, baby)

Non saremo mai gli stessi (Non saremo mai, non saremo mai gli stessi stesso, hey)

È indescrivibile

[Post-ritornello]

Ooh (Indescrivibile)

Oh, hey

Ooh (Indescrivibile)

Significato

Dancing in the Flames racchiude l’idea di un amore passionale che resiste a rischi e caos. Le immagini ripetute di guida, incidenti e fiamme simboleggiano il percorso imprevedibile e spesso pericoloso di una profonda connessione romantica. Il testo trasmette un senso di urgenza, bellezza in mezzo al pericolo e un amore trascendente che persiste nonostante il potenziale di dolore e perdita.