The Weeknd – Sacrifice: video, testo e traduzione

Sacrifice è uno dei brani del nuovo attesissimo album di The Weeknd, Dawn FM.

L’uscita a sorpresa del disco, annunciata solo pochissimi giorni fa, è stata anticipata da un trailer avvincente che ha lanciato l’intero progetto, insieme alla pubblicazione dell’originale cover dell’album e della tracklist.

Dawn FM, che tra gli altri contiene il singolo di successo già disco d’oro Take My Breath, è descritto dall’artista come un’ “esperienza sonora”, che qui mette in mostra un cast unico di featuring di artisti della scena internazionale, come Tyler the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never e Jim Carrey.

Il video di Sacrifice di The Weeknd

Testo di Sacrifice di The Weeknd

I was born in a city

Where the winter nights don’t ever sleep

So this life is always with me

The ice inside my veins will never bleed

Everytime you try to fix me

I know you’ll never find that missing piece

When you cry and say you miss me

I lie and tell you that i’ll never leave

But

I sacrifice

your love for more of the night

I try to put up a fight

Can’t tie me down

I don’t want to sacrifice

For your love

I try

I don’t want to sacrifice

But i love my time

I hold you through the toughest parts when you feel like it’s the end

Cause life is still worth living

Cause life is still worth living

I can break you down and pick you up

And fuck like we are friends

But don’t be catching feelings

Don’t be out here catching feelings

Cause

I sacrifice

Your love for more of the night

I try to put up a fight

Can’t tie me down

I don’t want to sacrifice

For your love

I try

I don’t want to sacrifice

But i love my time

I don’t want to sacrifice

For your love

I try

I don’t want to sacrifice

But i love my time

Oh baby

I hope you know that I tried

Oh baby

I hope you know i love

my time

I don’t want to sacrifice

I don’t want to

I try

I don’t want to sacrifice

But I love my time

Traduzione di Sacrifice di The Weeknd

Sono nato in una città

Dove le notti d’inverno non dormono mai

Quindi questa vita è sempre con me

Il ghiaccio nelle mie vene non sanguinerà mai

Ogni volta che provi a correggermi

So che non troverai mai quel pezzo mancante

Quando tu piangi e dico che ti manco

Mento e ti dico che non me ne andrò mai

Ma

Sacrifico

Il tuo amore per più della notte

Provo a combattere

Non puoi legarmi

Non voglio sacrificare

Per il tuo amore

Cerco

Non voglio sacrificare

Ma amo il mio tempo

Ti tengo nelle parti più difficili quando senti che è la fine

Perché la vita vale ancora la pena di essere vissuta

Perché la vita vale ancora la pena di essere vissuta

Posso abbatterti e venirti a prendere

E s****e come se fossimo amici

Ma non catturare sentimenti

Non essere qui fuori a catturare sentimenti

Causa

Sacrifico

Il tuo amore per più della notte

Provo a combattere

Non puoi legarmi

Non voglio sacrificare

Per il tuo amore

Provo

Non voglio sacrificare

Ma amo il mio tempo

Non voglio sacrificare

Per il tuo amore

Provo

Non voglio sacrificare

Ma amo il mio tempo

Oh piccola

Spero tu sappia che ci ho provato

Oh piccola

Spero tu sappia che amo

Il mio tempo

Non voglio sacrificare

Non voglio

Provo

Non voglio sacrificare

Ma amo il mio tempo