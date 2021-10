Shawn Mendes in Italia con il tour di Wonder: come acquistare i biglietti

Shawn Mendes andrà in tournée nel 2022! Il cantautore nominato ai Grammy e vincitore di più dischi di platino ha annunciato il suo Wonder: The Wolrd Tour 2022 che farà tappa in 64 arene tra il Nord America, il Regno Unito e il resto d’Europa.

La parte Nord Americana partirà il 27 Giugno 2022 da Portland e includerà città come Vancouver, Washington DC, Brooklyn, Los Angeles e Miami prima di chiudere il 26 Ottobre 2022 a Newark.

Tra le date Europee anche un’attesissimo concerto all’Unipol Arena di Bologna che segnerà il ritorno di Shawn Mendes in Italia a 3 anni dai due straordinari show sold out a Torino e Bologna. Ad aprire il concerto Italiano ci sarà la cantautrice e polistrumentista statunitense King Princess, uno dei nomi più interessanti della scena pop globale.

L’annuncio del tour segue l’uscita del singolo Summer of Love con Tainy e soprattutto dell’album Wonder, che ha debuttato al n.1 nella classifica Billboard Top 200 facendo di Mendes uno dei tre artisti maschi ad avere raggiunto il n.1 con quattro album entro i 22 anni d’età.

Dove acquistare i biglietti per la data italiana del tour Shawn Mendes

La data è il 2 aprile 2022 a Casalecchio di Reno, Unipol Arena. I biglietti sono disponibili in vendita generale online su TicketOne.it e tramite call center dalle ore 10.00 di ieri, venerdì 8 ottobre. Ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di 6 biglietti. La disponibilità dei posti è molto limitata Questo evento è soggetto alla nuova normativa che prevede l’obbligo della nominatività per ogni biglietto emesso ed il successivo controllo del titolare del biglietto all’ingresso dell’evento. Per acquistare il biglietto, se non lo hai già fatto, ti ricordiamo che è necessario aggiornare ed autenticare il tuo account per acquistare sul sito TicketOne. Accedi alla tua Area Personale sul sito TicketOne.it. Completa o aggiorna i dati di cellulare e procedi con la validazione dello stesso.

Guarda il video trailer del prossimo tour mondiale di Shawn Mendes