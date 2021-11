The Weeknd e Rosalìa – La Fama: audio, testo e traduzione

The Weeknd ha rilasciato un nuovo singolo, interamente in spagnolo, che è intitolato La Fama.

Il pezzo è una collaborazione con la super star ispanica Rosalìa e arriva dopo il brano Moth to a Flame, pubblicato dall’artista canadese lo scorso ottobre, e One Right Now che è un duetto con Post Malone rilasciato agli inizi di questo novembre.

Audio La Fama di The Weeknd e Rosalìa

Testo La Fama di The Weeknd e Rosalìa

Lo que pasó a ti te lo cuento, no creas que no dolió

O que me lo invento, así es que se dio

Yo tenía mi bebé, era algo bien especial

Pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal

Miles de cancione’ en mi mente y él me lo notaba

Y él tanta’ vece’ que me lo decía y yo como si nada

Es mala amante la fama, no va a quererte de verdad

Es demasia’o traicionera, y como ella viene, se te va

Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré

Si quiere’ duerme con ella, pero nunca la vayas a casar

Lo que pasó me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar

La sangre le hierve, siempre quiere más

Puñalaítas’ da su ambición

En el pecho afilada, es lo peor

Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad

Es demasia’o traicionera, y como ella viene, se me va

Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré

Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar

No hay manera

De que esta obsesión se me fuera

Se me fuera, ya desaparezca

Yo aún no he aprendío’ la manera (Ah-ah-ah)

No hay manera que desaparezca (Uh-uh-uh)

Es mala amante la fama, no va a quererte de verdad

Es demasia’o traicionera, y como ella viene, se te va (Uh-uh-uh)

Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré

Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar

Traduzione La Fama di The Weeknd e Rosalìa

Cosa ti è successo te lo dirò, non pensare che non ti abbia fatto male

O che l’ho inventato, quindi è successo

Ho avuto il mio bambino, è stato qualcosa di molto speciale

Ma sono diventato ossessionato da qualcosa che era sbagliato per lui

Migliaia di canzoni nella mia mente e lui l’ha notato

E me l’ha detto tante volte e non mi piace niente

La fama è una cattiva amante, non ti amerà davvero

È troppo traditrice e quando arriva se neva

So che sarà gelosa, non mi fiderò mai di lei

Se vuoi “dormi con lei, ma non andare mai a sposarla”

Quello che è successo mi ha lasciato sveglio, non riesco nemmeno a pensare

Il suo sangue ribolle, vuole sempre di più

Pugnalata dalla sua ambizione

Nel petto affilata, è il peggiore

La fama è una cattiva amante e non mi amerà davvero

È troppo traditrice e quando viene, mi lascia

So che sarà gelosa, non mi fiderò mai di lei

Se voglio vado a letto con lei, ma non la sposerò mai

Non c’è alcun modo

Che questa ossessione se ne vada

Se ne vada, sparisca

Non ho ancora imparato la strada (Ah-ah-ah)

Non c’è modo che scompaia (Uh-uh-uh)

La fama è una cattiva amante, non ti amerà davvero

È troppo traditrice e quando arriva se ne va (Uh-uh-uh)

So che sarà gelosa, non mi fiderò mai di lei

Se voglio vado a letto con lei, ma non la sposerò mai