The Weeknd: il nuovo album Dawn FM uscirà il 7 gennaio

Il nuovo album di The Weeknd verrà rilasciato in anticipo, ovvero il 7 gennaio.

Il titolo del disco è Dawn FM e lo ha appena annunciato via social l’artista canadese.

Un video teaser rivela che dobbiamo dimenticare le cupe atmosfere di After Hours per dare il benvenuto alla luce dell’alba, come possiamo intuire anche dal titolo.

Gli ospiti del progetto già svelati sono: Jim Carrey, Quincy Jones, Tyler, The Creator, Lil Wayne e Onehtrix Point Never.

Atteso dalla scorsa estate, Dawn FM arriva un po’ a sorpresa dopo diversi annunci e indizi sull’album rilasciati negli scorsi mesi da The Weeknd.

Il cantante, infatti, ha postato diverse volte “The dawn is coming” – l’alba sta arrivando – ma non ha mai rivelato la data di uscita.

Il motivo di questo anticipo lo ha spiegato lo stesso cantautore pubblicando la foto di un messaggio per La Mar Taylor, co-founder di XO Records e direttore creativo dei suoi progetti.

“Buon anno! Tutto sembra nuovamente caotico, la musica può guarire e questo sembra più importante del lancio di un altro album. Pubblichiamo tutto quanto e godiamocelo con la gente”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Weeknd (@theweeknd)

Il nuovo album di The Weeknd è stato già anticipato da due singoli: Take my breath e Moth to a flame, rilasciati la scorsa estate.

Se da una parte Take my breath ci ha dato un assaggio delle nuove sonorità che l’artista intende abbracciare con il nuovo disco, il relativo video è in perfetta continuità con il tetro mood dell’era di After Hours.