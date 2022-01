The Umbrella Academy 3: ecco i membri della Sparrow Academy

Con il nuovo c’è aria di novità anche in casa Netflix, in particolare per quello che riguarda The Umbrella Academy 3 di cui sono stati svelati oggi i primi character poster.

Nelle artwork però non vediamo i protagonisti che abbiamo imparato a conoscere nelle passate due stagioni ma personaggi tutti nuovi, i membri di quella che si chiama Sparrow Academy. Potete dargli un’occhiata qui in basso.

Guarda i nuovi poster di The Umbrella Academy 3

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

Basata sul fumetto di Gerard Way, The Umbrella Academy ha debuttato su Netflix nel 2019 con la prima stagione e nel 2020 con la seconda. Non abbiamo ancora una data d’uscita della terza stagione ma supponiamo che i nuovi episodi arriveranno nei prossimi mesi.

Ma chi sono i membri della Sparrow Academy?

Se avete visto The Umbrella Academy sapete perfettamente a che punto si è interrotta la narrazione. Dopo essere tornati dagli anni ’60, i protagonisti tornano sì a casa Hargreeves ma quello che si presenta loro non è il presente che conoscono ma una linea temporale alternativa in cui il padre è vivo e abita nella dimora insieme ad altri figli. Tra questi vi è anche il fratello defunto degli eroi della Umbrella Academy, Ben.

I “nuovi” figli dell’eccentrico Reginald Hargreeves sarebbero i componenti della cosiddetta Sparrow Academy, una controparte della Umbrella Academy. A oggi non sappiamo che ruolo avranno nella narrazione.

I loro nomi sono Marcus, Fei, Alphonso, Sloane, Jayme e numero 7 ossia il Cubo di Psicronio che induce terrore esistenziale.

I nuovi membri del cast

In The Umbrella Academy ci saranno new entry nel cast tra cui l’interprete di Ben Justin H. Min, ma anche Justin Cornwell (Training Day), Britne Oldford (The Flash), Jake Epstein (Designated Survivor), Genesis Rodriguez (Time After Time) e Cazzie David (Eighty-Sixed).