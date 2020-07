The Umbrella Academy 2 cast: Ecco chi è Ritu Arya ovvero Lila

Da domani sarà disponibile su Netflix la seconda stagione di The Umbrella Academy (guarda il trailer qui). Tra i nuovi personaggi, oltre a un attore di The originals, c’è anche la spietata e intrigante Lila. Ecco qualche curiosità su Ritu Arya ovvero l’attrice che la interpreta.

L’attrice che interpreta Lila in The Umbrella Academy 2 è anglo-indiana e ha studiato recitazione alla Oxford School od drama. Curiosamente ha anche una laurea in astrofisica conseguita all’università di Southampton. Il suo personaggio nella serie Netflix sarà molto difficile da inquadrare. Lila è una sorta di camaleonte che può essere tanto brillanta quanto folle a seconda di ciò che l’occasione richiede. Imprevedibile, sarcastica e con un senso dell’umorismo un po’ distorto è un personaggio tutto da conoscere.

Ritu Arya ha lavorato anche a Red Notice e Feel Good. Ha poi preso parte con ruoli minori a serie come Humans, Last Christmas o Sherlock. Dai social possiamo capire che è molto attiva nel campo sociale. Spesso posta donazioni o iniziative per cause a favore dei diritti civili come il Black Lives Matter. Ha un fratello maggiore di nome Romi a cui sembra molto legata. Ama uscire con gli amici e spesso posta momenti della sua vita privata o personale. Ha anche la passione per la musica e sa suonare la batteria.

Ecco alcuni post dai social della new entry in The Umbrella Academy 2:

Donate here to help pay bail for people unfairly arrested while protesting police brutality https://t.co/BS811qd45R — Ritu Arya (@Ritu_Arya_) June 2, 2020