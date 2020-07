Irama ha annunciato l’uscita di Crepe, il suo nuovo EP

Tra i concorrenti di Amici Speciali, il nuovo format di Maria de Filippi andato in onda su Canale 5, c’è stato anche Irama. L’artista, vincitore dell’edizione 17 del talent show più longevo, è tornato a farsi sentire in questa occasione con un nuovo singolo, perfetto per l’estate, intitolato Mediterranea.

Pre-ordina QUI il disco!





Il brano ha alle spalle altre hit estive altrettanto travolgenti come Nera e Arrogante. Dopo questo nuovo tormentone, che sentiremo ancora per un bel po’ di tempo, l’artista annuncia l’uscita del suo nuovo EP che s’intitola Crepe. Il progetto verrà rilasciato il prossimo 28 agosto.

ATTIVA SUBITO LA PROVA GRATIS DI DISNEY PLUS!

“Il mercato musicale continua a preconfezionare artisti, come fossero prodotti su uno scaffale. Ma io sono nato con delle crepe e nessuno sarà mai in grado di chiuderle. Quindi se mi chiedi se sono un cantautore, un rapper o una rockstar io non sono niente di tutto questo. Io sono IRAMA”, scrive il cantante su Instagram per annunciare l’uscita del nuovo progetto.

Come si può notare dal post qui sotto, l’annuncio ha subito attirato l’attenzione e ha acceso l’entusiasmo dei fan e anche di molti altri artisti tra cui Noemi, Random, Fred De Palma e Benjiamin Mascolo.

Negli ultimi mesi, l’artista ha lavorato molto intensamente al suo nuovo album. E anche se il rilascio del disco non era possibile per l’emergenza sanitaria, Irama ha fatto comunque in modo di essere vicino con la sua musica ai fan. Ad esempio con la pubblicazione di Milano, brano che lo ha visto collaborare con Francesco Sarcina e che sarà contenuto nell’EP. I proventi della canzone sono stati devoluti all’ospedale Niguarda della città di Milano.