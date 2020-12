The Prom: audio, testo, traduzione di Dance With You

Tratto dall’omonimo show di Broadway, The Prom è il nuovo film di Ryan Murphy prodotto da Netflix. Interpretato da Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Andrew Rannells, Ariana DeBose e Jo Ellen Pellman.

Il film è disponibile in streaming su Netflix dall’11 dicembre.

Ascolta Dance With You tratta dalla colonna sonora di The Prom:

Leggi il testo di Dance With You tratta dalla colonna sonora di The Prom

[EMMA] I don’t want to start a riotI don’t want to blaze a trailI don’t want to be a symbolOr cautionary taleI don’t want to be a scapegoatFor people to opposeWhat I want is simpleAs far as wanting goes

I just wanna dance with you

Let the whole world melt away

And dance with you

Who cares what other people say?

And when we’re through

No one can convince us we were wrong

All it takes is you and me

And a song

[ALYSSA] I don’t need a big productionStreamers hanging in the airI don’t need to spend the nightWith confetti in my hairI don’t need a room of peopleThat I don’t really know [EMMA] I just want to hold you [BOTH] And never let you go!

I just wanna dancе with you

Let the whole world mеlt away

And dance with you

Who cares what other people say?

And when we’re through

Leggi la traduzione di Dance With You tratta dalla colonna sonora di The Prom

[EMMA] No one can convince us we were wrong [BOTH] All it takes is you and meAnd a song [ALYSSA, spoken] Oh, it’s my mom. I gotta go [EMMA, spoken] Okay. Bye [sung] All it takes is you and meAnd a song[EMMA] Non voglio iniziare una rivoltaNon voglio tracciare un sentieroNon voglio essere un simboloO racconto ammonitoreNon voglio essere un capro espiatorioAffinché le persone si opponganoQuello che voglio è semplicePer quanto riguarda il volere

Voglio solo ballare con te

Lascia che il mondo intero si dissolva

E ballare con te

A chi importa cosa dicono gli altri?

E quando avremo finito

Nessuno può convincerci che ci sbagliavamo

Tutto ciò che serve siamo io e te

E una canzone

[ALYSSA] Non ho bisogno di una grande produzioneStelle filanti sospese in ariaNon ho bisogno di passare la notteCon i coriandoli tra i capelliNon ho bisogno di una stanza di personeChe non conosco davvero [EMMA] Voglio solo tenerti [TUTTI E DUE] E non lasciarti mai andare!

Voglio solo ballare con te

Lascia che il mondo intero si sciolga

E ballare con te

A chi importa cosa dicono gli altri?

E quando avremo finito

Avete già visto The Prom su Netflix?

[EMMA] Nessuno può convincerci che ci sbagliavamo [TUTTI E DUE] Tutto ciò che serve siamo io e teE una canzone [ALYSSA, parlato] Oh, è mia madre, devo andare [EMMA, parlato] Va bene. Ciao [cantato] Tutto ciò che serve siamo io e teE una canzone