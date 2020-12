The Prom: audio, testo, traduzione di It’s Time to Dance

Tratto dall’omonimo show di Broadway, The Prom è il nuovo film di Ryan Murphy prodotto da Netflix. Interpretato da Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Andrew Rannells, Ariana DeBose e Jo Ellen Pellman.

[ALYSSA] I just wanna dance with youLet the whole world melt awayAnd dance with you [ALYSSA & EMMA] Who cares what other people sayAnd when we’re throughNo one can convince us we were wrongAll it takes you and me [EMMA] And a song [ALYSSA] I just wanna dance with you [EMMA] Let the whole world melt away and [ALYSSA] I just wanna [BOTH] Dance with you [ALYSSA] One thing you’ve taught meIs how much people enjoy a showAnd so you’ve got meDebating how this whole night should goKids will be watchingTo see who every guest isAnd so my only request is

Build a prom for еveryone

Show them all it can bе done

If music blares and no one cares

Who your unruly heart loves

[ALYSSA AND EMMA] Build it nowMake people see how the world could one day beIt might come true if we take a chance

But ’til that day comes

I say cue the drums

It’s time to dance

[DEE DEE] I just want to dance with you [BARRY] I just want to dance with you [TRENT] And now we’re dressed up [BARRY] You are a vision in aqua blue [EMMA] It’s time we fessed upThis year our prom queen will be you [BARRY] Maybe I’ll wear a tiaraWhen it’s go time [ALL] Get ready folks‘Cause it’s show time

Build a prom for everyone

Show them all it can be done

If music blares and no one cares

Who your unruly heart loves

Build it now

Make people see how the world could one day be

It might come true if we take a chance

But ’til that day comes

I say cue the drums

It’s time to dance

[EMMA & ALYSSA] This is more than I dared wish forIt’s epic and what’s moreTonight there’s room for anyoneSo everyone on the floorGet on the floor

(Instrumental break)

[ALL] It’s time to build a prom for everyoneShow them all it can be doneIf music blares and no one caresWho your unruly heart loves

Build it now

Make people see how the world could one day be

It might come true if we take a chance

But ’til that day comes

I say cue the drums

And take to the floor

That’s what the floor’s for

So turn up the bass

Until the whole place

Gets into the beat

And has to repeat

It’s time to dance

[EMMA & ALYSSA] I just want to dance with you [ALL] It’s time to dance [EMMA & ALYSSA] I just want to dance with you [ALL] It’s time to danceDanceDanceIt’s time to dance[ALYSSA] Voglio solo ballare con teLascia che il mondo intero si dissolvaE ballre con te [ALYSSA & EMMA] A chi importa cosa dicono gli altriE quando avremo finitoNessuno può convincerci che ci sbagliavamoTutto ciò che serve siamo tu ed io [EMMA] E una canzone [ALYSSA] Voglio solo ballare con te [EMMA] Lascia che il mondo intero si dissolva e [ALYSSA] Voglio solo [TUTTI E DUE] Ballare con te [ALYSSA] Una cosa che mi hai insegnatoÈ quanto alle persone piace uno spettacoloE così mi hai presoDiscutendo su come dovrebbe andare tutta la notteI bambini staranno a guardarePer vedere chi è ogni ospiteE quindi la mia unica richiesta è

Creare un ballo di fine anno per tutti

Mostrare loro tutto ciò che può essere fatto

Se la musica suona e nessuno si preoccupa

Chi ama il tuo cuore indisciplinato

[ALYSSA ED EMMA] Costruiscilo oraFai vedere alle persone come potrebbe essere il mondo un giornoPotrebbe diventare realtà se gli diamo una possibilità

Ma fino a quel giorno

Dico di suonare la batteria

È ora di ballare

[DEE DEE] Voglio solo ballare con te [BARRY] Voglio solo ballare con te [TRENT] E ora siamo vestiti [BARRY] Sei una visione in verde acqua [EMMA] È ora che lo confessiamoQuest’anno la nostra reginetta del ballo sarai tu [BARRY] Forse indosserò una tiaraQuando è ora di andare [TUTTI] Preparatevi gentePerché è l’ora dello spettacolo

Creare un ballo di fine anno per tutti

Mostrare loro tutto quello che si può fare

Se la musica suona e nessuno si preoccupa

Chi ama il tuo cuore indisciplinato

Costruiscilo ora

Fai vedere alle persone come potrebbe essere il mondo un giorno

Potrebbe diventare realtà se diamo una possibilità

Ma fino a quel giorno

Dico di suonare la batteria

È ora di ballare

[EMMA & ALYSSA] Questo è più di quanto avrei osato desiderareÈ epico e per di piùStasera c’è posto per chiunqueQuindi tutti sul pavimentoSaltiamo sul pavimento

(Pausa strumentale)

[TUTTI] È ora di costruire un ballo di fine anno per tuttiMostrare loro tutto quello che si può fareSe la musica suona e nessuno si preoccupaChi ama il tuo cuore indisciplinato

Costruiscilo ora

Fai vedere alle persone come potrebbe essere il mondo un giorno

Potrebbe diventare realtà se diamo una possibilità

Ma fino a quel giorno

Dico di suonare la batteria

E di scendere in pista

Ecco a cosa serve il pavimento

Quindi alza i bassi

Finché l’intero posto

Non entra nel ritmo

E deve ripetere

Che è ora di ballare

[EMMA & ALYSSA] Voglio solo ballare con te [TUTTI] È ora di ballare [EMMA & ALYSSA] Voglio solo ballare con te [TUTTI] È ora di ballareDanzaDanzaÈ ora di ballare