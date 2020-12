The Prom: audio, testo, traduzione di Alyssa Greene

Tratto dall’omonimo show di Broadway, The Prom è il nuovo film di Ryan Murphy prodotto da Netflix. Interpretato da Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Andrew Rannells, Ariana DeBose e Jo Ellen Pellman.

Il film è disponibile in streaming su Netflix dall’11 dicembre.

[spoken] You know what my mother’s like. She’s a complete and total control freak [sung] The hair has to be perfectThe A’s have to be straightYou have to join the debate clubOn that there’s no debateYou’ll have Bible camp each summer to keep you pure and cleanEndless rules apply when you’re Alyssa Greene

Trophies have to be first place

Ribbons have to be blue

There’s always some compеtition

Or hoops for jumping through

Your mom’s made sacrifices so win Homecoming Queen

‘Causе it’s do or die when you’re Alyssa Greene

And you wish there was a world where you were simply free to live

And when people criticized you, you had no more shits to give

And in this other lifetime when you tell yourself “be brave”

You won’t cave

That’s the one thing I truly crave

But your feelings have to be phony

Your weight has to be tracked

If you don’t like shaking pom-poms

You’d better learn to act

Just have everything perfected

By the time you reach eighteen

Don’t ask how or why when you’re Alyssa Greene

Improve all of your strong points

And hide things that you lack

‘Cause mom’s convinced if you’re perfect

Your father might come back

You’re not yourself

You’re not what she wants

You’re someone in between

Your whole life’s a lie when you’re Alyssa Greene

You’re not yourself

You’re not what she wants

You’re someone in between

[parlato] Sai com’è mia madre. È una maniaca del controllo completo e totale [cantato] I capelli devono essere perfettiLe A devono essere dritteDevi unirti al club di dibattitoSu questo non c’è storiaOgni estate organizzerai un campeggio biblico per mantenerti pura e pulitaRegole infinite si applicano quando sei Alyssa Greene

I trofei devono essere al primo posto

I nastri devono essere blu

C’è sempre un po ‘di concorrenza

O cerchi di saltare attraverso

Tua madre ha fatto dei sacrifici, quindi vinci Homecoming Queen

Perché è fare o morire quando sei Alyssa Greene

E vorresti che ci fosse un mondo in cui fossi semplicemente libera di vivere

E quando la gente ti criticava, non avevi più merda da dare

E in quest’altra vita quando dici a te stessa “sii coraggiosa”

Non te la caverai

Questa è l’unica cosa che desidero davvero

Ma i tuoi sentimenti devono essere falsi

Il tuo peso deve essere monitorato

Se non ti piace scuotere i pom-poms

Faresti meglio a imparare ad agire

Basta che sia tutto perfetto

Quando raggiungi i diciotto anni

Non chiedere come o perché quando sei Alyssa Greene

Migliora tutti i tuoi punti di forza

E nascondi le cose che ti mancano

Perché mamma è convinta che tu sia perfetta

Tuo padre potrebbe tornare

Non sei te stessa

Non sei quello che vuole

Sei qualcuno a metà

Tutta la tua vita è una bugia quando sei Alyssa Greene

Non sei te stessa

Non sei quello che vuole

Sei qualcuno a metà