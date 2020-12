The Prom: audio, testo, traduzione di Zazz

Tratto dall’omonimo show di Broadway, The Prom è il nuovo film di Ryan Murphy prodotto da Netflix. Interpretato da Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Andrew Rannells, Ariana DeBose e Jo Ellen Pellman.

Il film è disponibile in streaming su Netflix dall’11 dicembre.

Ascolta Zazz tratta dalla colonna sonora di The Prom:

Leggi il testo di Zazz tratta dalla colonna sonora di The Prom

(Song)

[ANGIE] When a challenge lies ahead

And you are filled with dread

And worry

Give it some zazz

If your courage disappears

What’ll get your fears

To scurry?

Give it some zazz

Zazz is style plus confidence

It may seem corny or kitsch

But when scared or on the fence

You’ll find that zazz will soon make fear become your bitch

And if folks say you can’t win

What’ll stop them in

A hurry?

Give it some zazz

There’s no contest for a girl who has some razzmatazz

So call their bluff

And strut your stuff

Like no chick in this hick town has

Instead of giving up

Oh, give it some zazz

(Spoken)

[EMMA] I just don’t think I can do it. The thought of gеtting up in front of all of those people? Look at my hands! Thеy’re shaking!

[ANGIE] If your hands are shakin’Just turn ’em into jazz hands

(spoken)

Doesn’t that feel better?

[EMMA] No [ANGIE] Try this

(instrumental break)

[EMMA] This is awkward [ANGIE] You don’t understand the concept of zazz. The zazz is not the moves. The zazz comes from within. Do the moves, then give it some zazz. Close your eyes. Think about Mrs. Greene. Think about that fake prom. Now, think of finally doing somethin’ about it. Oh, I’m seeing it! I’m seeing your zazz! Now follow me!

(sung)

[BOTH] Do like the brave and bossy do

And if they tear you apart

[ANGIE] Ask what would Bob Fosse do?He’d make the people have a step ball change of hearts [BOTH] Ball change!And if folks say you can’t winWhat’ll stop them inA hurry? [ANGIE] Give it some zazz [BOTH] There’s no contest for a girl who has some razzmatazz [ANGIE] So call their bluff [EMMA] Bam!And strut my stuff [ANGIE] Bam! [BOTH] Like no chick in this hick town hasInstead of giving upGive it some zazz

(Spoken Outro)

[ANGIE] Now that you’ve found your zazz, it’s time to show it to the world. You think you know how?

Leggi la traduzione di Zazz tratta dalla colonna sonora di The Prom

[EMMA] Yeah

(Canzone)

[ANGIE] Quando ci aspetta una sfida

E sei piena di terrore

E preoccupata

Dagli un po’ di zazz

Se il tuo coraggio scompare

Cosa permetterà alle tue paure

Di andare via?

Dagli un po ‘di zazz

Zazz è stile più sicurezza

Può sembrare banale o kitsch

Ma quando è sei spaventata o imbrigliata

Scoprirai che zazz presto farà diventare la paura al tuo servizio

E se la gente dice che non puoi vincere

Cosa li fermerà

Hai fretta?

Dagli un po’ di zazz

Non c’è gara per una ragazza che ha un po ‘di razzmatazz

Quindi chiama il loro bluff

E pavoneggia la tua roba

Come nessuno in questa città di burini ha

Invece di arrendersi

Oh, dagli un po ‘di zazz

(Parlato)

[EMMA] Semplicemente non penso di poterlo fare. Il pensiero di mettersi davanti a tutte quelle persone? Guarda le mie mani! Stanno tremando!

[ANGIE] Se le tue mani tremanoTrasformali in mani jazz

(parlato)

Non ti senti meglio?

[EMMA] No [ANGIE] Prova questo

(pausa strumentale)

[EMMA] Questo è strano [ANGIE] Non capisci il concetto di zazz. Lo zazz non è il movimento. Lo zazz viene da dentro. Fai le mosse, poi dagli un po ‘di zazz. Chiudi gli occhi. Pensa alla signora Greene. Pensa a quel finto ballo di fine anno. Ora, pensa di fare finalmente qualcosa al riguardo. Oh, lo vedo! Sto vedendo il tuo zazz! Adesso seguimi!

(cantato)

[TUTTI E DUE] Fai come i coraggiosi e prepotenti

E se ti fanno a pezzi

[ANGIE] Chiedi cosa farebbe Bob Fosse?Avrebbe fatto cambiare idea alle persone [TUTTI E DUE] Cambio palla!E se la gente dice che non puoi vincereCosa li fermeràHai fretta? [ANGIE] Dagli un po ‘di zazz [TUTTI E DUE] Non c’è gara per una ragazza che ha un po ‘di razzmatazz [ANGIE] Quindi chiama il loro bluff [EMMA] Bam!E pavoneggia la mia roba [ANGIE] Bam! [TUTTI E DUE] Come nessuno in questa città di burini haInvece di arrendersiDagli un po ‘di zazz

(Finale Parlato)

[ANGIE] Ora che hai trovato il tuo zazz, è tempo di mostrarlo al mondo. Pensi di sapere come?

Avete già visto The Prom su Netflix?

[EMMA] si