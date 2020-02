I BTS tornano oggi con l’attesissimo seguito del fortunato Map of the soul: Persona!. All’interno della tracklist del nuovo album della boy band sudcoreana, intitolato Map of the soul: 7 troviamo una collaborazione con la cantante Sia e il brano intitolato 시차(My Time).

Qui trovi tutti gli audio, i testi e le traduzioni di Map of the soul 7!

Audio di 시차(My Time)

Testo di 시차 (My Time)

24 누구보다 더 빨리 어른이 된 것만 같아

My life has been a movie, all the time

해 뜨는 곳으로 달렸어 every single night

누구의 내일에 가봤던 것도 같아

온 세상이 너무 컸던 그 소년

Keep on runnin’ all day, mic 잡아들어

Friends ridin’ subway, I’ll be in the airplane mode

전 세계를 rock on I made my own lotto

But 너무 빠른 건지 놓쳐버린 흔적이

Don’t know what to do with, am I livin’ this right?

왜 나만 다른 시공간 속인 걸까?

Oh, I can’t call ya, I can’t hol’ ya

Oh, I can’t

And yes you know, yes you know

Oh, I can’t call ya, I can’t touch ya

Oh, I can’t

Let me know

Can I someday finna find my time? (Yeah, finna find my time)

Finna find my time

Someday finna find my time

Oh, I think I was in yesterday

‘Cause everybody walk too fast

나도 모르게 커버린 어린 나 (길을 잃어버린 어린아이처럼)

This got me oh just trippin’, 서성대는 이 느낌

Don’t know what to do with, am I livin’ this right?

왜 나만 다른 시공간 속인 걸까?

Oh, I can’t call ya, I can’t hol’ ya

Oh, I can’t

And yes you know, yes you know

Oh, I can’t call ya, I can’t touch ya

Oh, I can’t

Let me know

Can I someday finna find my time? (Yeah, finna find my time)

Finna find my time (Yeah)

Someday finna find my time (Oh, yeah)

때론 나의 숨 막힐 때면

모잘 눌러쓰고 계속 달려

Yeah, I don’t gotta know where I go

Even if it’s opposite of sun

One time for the present

Two time for the past

Happy that we met each other

Now til’ the very end

Traduzione

24 anni, mi sembra di essere cresciuto più rapidamente di chiunque altro

la mia vita è stata un film, tutto il tempo

ho corso dove il sole sorge ogni singola notte

è come se fossi andato nel domani di qualcuno

il ragazzo che ha trovato un mondo troppo grande

continuo a correre ogni giorno, prendo in mano il microfono

gli amici girano in metro, io invece giro in aereo

in tutto il mondo mi esibisco, io gioco la mia personale lotteria

ma va troppo veloce? Ci sono tracce di perdita

non so cosa farci, lo sto vivendo nel modo giusto?

perché sono qui da solo in un tempo e spazio diverso?

oh non ti posso chiamare, non ti posso stringere

oh non posso

e si tu lo sai, lo sai

oh non ti posso chiamare, non ti posso toccare

oh non posso

fammi sapere

posso trovare il mio tempo, un giorno? (Yeah, trovate il mio tempo)

trovare trovare il mio tempo

un giorno troverò il mio momento

Oh io penso di esser stato nel passato

perché tutti camminano troppo velocemente

io sono un ragazzino cresciuto senza rendersene conto (come un bambino che si è perso)

questo mi ha fatto oh inciampare

sembra che io stia vagando

non so cosa farci, lo sto vivendo nel modo giusto?

perché sono da solo in uno spazio e tempo diverso?

oh non ti posso chiamare, non ti posso stringere

oh non posso

e si tu lo sai, lo sai

oh non ti posso chiamare, non ti posso toccare

oh non posso

fammi sapere

posso trovare il mio tempo, un giorno? (Yeah, trovate il mio tempo)

trovare trovare il mio tempo

un giorno troverò il mio momento

a volte quando ho disperato bisogno di aria

mi nascondo sotto il mio cappello e corro

yeah, non devo sapere per forza dove andare

anche se dalla parte opposta rispetto al sole

una volta per il presente

due volte per il passato

felice che ci possiamo incontrare

adesso fino alla fine

oh non ti posso chiamare, non ti posso stringere

oh non posso

e si tu lo sai, lo sai

oh non ti posso chiamare, non ti posso toccare

oh non posso

fammi sapere

posso trovare il mio tempo, un giorno? (Yeah, trovate il mio tempo)

posso trovare il mio tempo, un giorno?

trovare trovare il mio tempo

trovare trovare il mio tempo (un giorno troverò il mio momento)

Oh, oh, oh, oh, oh x 6