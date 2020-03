The Mandalorian: il primo episodio sarà trasmesso in chiaro su Italia 1?

Se siete fan di Star Wars saprete sicuramente che The Mandalorian arriverà da noi il 23 marzo. La data coincide con quella del lancio ufficiale di Disney+, la nuova piattaforma streaming che proporrà tanti contenuti esclusivi tra cui proprio la serie prequel di Star Wars.

Poco fa però è apparsa una news che ha fatto sobbalzare i fan. A quanto pare il primo episodio di The Mandalorian sarà trasmesso in chiaro su Italia 1 il 22 marzo. Un giorno prima del lancio di Disney+.

La notizia non è ufficiale, ma le programmazioni dei prossimi giorni – compresa quella ufficiale di Mediaset, riportano che il primo episodio andrà in onda sul sesto canale alle 23.27.

Proprio ieri la Disney si scusava con gli utenti che richiedevano a gran voce un anticipo sul lancio. Soprattutto per ovviare alla noia della quarantena. Uno sforzo che la major, sicuramente a causa di piani preventivamente concordati, non poteva fare.

The Mandalorian potrebbe far parte però di un accordo dell’ultimo momento per far conoscere al pubblico della tv generalista l’offerta di Disney+. È improbabile infatti che tutta la serie sia stata acquistata da Mediaset. Questa scelta sembra più che altro una scelta di marketing. Una scelta molto sensata, date le circostanze.

La trama della serie:

Dopo la caduta dell’Impero, nella galassia si è diffusa l’illegalità. Un guerriero solitario vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. Ambientata dopo la caduta dell’Impero e prima della comparsa del Primo Ordine, The Mandalorian racconta le difficoltà di un pistolero solitario che opera nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica. La serie ha come protagonista Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano.