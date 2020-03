Disney+ anticipa l’uscita per l’emergenza Coronavirus? L’azienda risponde!

Disney+ è senza ombra di dubbio, almeno per questo brutto periodo, l’unica luce che in molti vedono in fondo al tunnel. La piattaforma di streaming, che come saprete è ricchissima di contenuti, sarà disponibile nel pieno dell’emergenza Coronavirus.

L’epidemia che sta colpendo il nostro paese (e purtroppo il mondo intero) sta costringendo noi e milioni di altri italiani a rimanere nelle nostre case. Niente aperitivi, niente barbecue in compagnia, niente passeggiate. Niente di niente. Disney+ in questo senso sarà il migliore dei modi per combattere la noia e dimenticarsi del mondo là fuori.

Disney+ anticipa l’uscita per l’emergenza Coronavirus? Ecco la risposta della piattaforma!

Alla luce di quanto detto fin’ora sono già in tanti, in tantissimi gli utenti ad aver contattato la piattaforma per chiedere di anticipare la sua data di uscita. Ufficialmente, Disney+ sarà disponibile in Italia e in molti altri paesi europei il prossimo 24 marzo. L’azienda, in ogni caso, ha invitato gli utenti ad avere ancora un po’ di pazienza. Nonostante la crisi in atto (e la nostra impazienza!) la data di uscita fissata rimarrà invariata!

Ecco il comunicato ufficiale!

L’

L’uscita di Disney+, vi ricordiamo, corrisponderà al debutto di molti, moltissimi contenuti speciali e super esclusivi. La piattaforma includerà infatti serie come The Mandalorian o High School Musical The Musical The Series, o ancora la serie completa de I Simpson e il live action di Lilli e il Vagabondo.

Disney Plus sarà disponible su tante diverse piattaforme. La piattaforma di streaming è utilizzabile via App con sistema operativo iOs o Android, su Apple TV, FireTv, LG, AndroidTv, Samsung, Chromecast, PS4 e XBOX One.

Fino al 24 marzo sarà possibile attivarre con il link che trovate qui sopra la promozione a 5 euro al mese. Terminato il periodo di promozione avrete accesso ad un free trial di un mese!