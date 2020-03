Javier Rojas, ballerino di Amici 19, sfida il suo avversario Nicolai Gorodiski per dimostrare di non temere il confronto con lui. Il ballerino cubano riceve oggi un video messaggio da parte di Luciano Cannito in cui il coreografo gli spiega cos’è il doppio sisson. Si tratta di un movimento nella danza accademica durante il quale le due gambe, a forbice, passano con un doppio salto dall’appoggio su due piedi alla ricaduta su uno solo.

Il doppio sisson è stato oggetto di discussione nella prova comparata sulla variazione Les Bourgeois, eseguita dai due ballerini durante la terza puntata del serale.

In quell’occasione, Javier ha dichiarato di non conoscere questo termine e di non averlo mai sentito prima. Dopo aver ascoltato la spiegazione di Cannito di oggi e dopo essersi scusato con lui, Javier decide dunque di sfidare direttamente Nicolai.

Il ballerino propone una sfida al suo avversario

Javier invia a sua volta un video messaggio a Nicolai che lo riceve nell’ala della casetta in cui sta vivendo da solo. Il cubano propone di competere sulla variazione Lo schiaccianoci che prevede molta padronanza tecnica e molti giri. Nicolai dice di non essere intimorito da questa prova che lui conosce bene e che considera anche piuttosto facile.

Così, rilancia proponendo un’altra sfida su Il lago dei cigni. Javier non accetta e avanza un’altra richiesta: un confronto in stile contemporaneo. Si tratta di uno stile che Javier ha studiato per alcuni anni e che ha anche affrontato nel pomeridiano di Amici 19. Nicolai, infine, accetta dicendo di non temere la sfida convinto di essere superiore a lui tecnicamente e di poter vincere.