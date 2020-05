Disney Channel chiude: ecco le 5 serie animate più belle

Una notizia in queste ore vi avrà sconvolto: Disney Channel chiude i battenti. La fine di una vera e propria epoca che ha segnato per lunghissimo tempo almeno due generazioni e per aver portato una ventata di aria fresca al nostro palinsesto. Tantissime le serie targate Disney che ci hanno fatto commuovere e divertire ma anche tantissimi le serie animate che anche da più grandi abbiamo adorato

Mentre vi abbiamo già parlato dei 5 show più belli in assoluto in andati in onda sul canale (QUI per leggere la nostra classifica), adesso abbiamo fatto una selezione delle serie animate che ci hanno accompagnato per tutti gli anni 2000.

Ecco le 5 serie animate più belle su Disney Channel

KIM POSSIBLE

Tra le serie animate Disney è da sempre una delle più popolari amate dai ragazzi e non solo. Tra la sua sigla super accattivante e una storia avvincente, Kim Possible si è conquistata un posto speciale nel cuore di tutti. Andata in onda dal 2002 al 2007 narrava in tono comico le vicende di Kim che oltre ad aver a che fare con i problemi di una normale adolescente, la scuola e gli allenamenti da cheerleader si trova a fronteggiare i cattivi che vogliono conquistare il mondo. Insieme a lei il migliore amico Ron Stoppable, un po’ goffo e impacciato.

LA FAMIGLIA PROUD

Protagonista di questo cartone è Penny, una giovane ragazza che ha fretta di crescere ma si trova a scontrarsi con una famiglia a dir poco fuori dalle righe. Una serie che si può dire precorresse i tempi visto che la sua protagonista anche se appena 14enne si identificava come una femminista e molto improntata al female power. Il suo sogno era quello di diventare una cantante.

PHINEAS & FERB

Questa divertente serie di Disney Channel narra le vicende di due fratellastri che passano le loro vacanze estive a progettare nuove invenzioni. Candace l’altra loro sorella però non apprezza molto i loro lavori ed è da qui che nasce tutta la loro storia esilarante, facendo sempre la spia con la mamma per quello che combinano i due ragazzini.

RICREAZIONE

Questa serie sicuramente ha fatto parte della vita di tantissimi essendo andata in onda per la prima volta nel 1997 per poi finire nel 2006. I protagonisti della serie sono dei ragazzi delle elementari un po’ scapestrati e la principale ambientazione del cartone è il cortile della scuola, dove ne combinano di ogni.

FILLMORE

Nonostante la serie fu cancellata dopo solo due stagioni, nessuno può dimenticare Fillmore. La serie raccontava le vicende di alcuni ragazzi che frequentavano la Scuola Media X e della Pattuglia di Sicurezza, una società di ragazzi che si impegnavano ad arrestare e punire i bambini che si comportavano male a scuola, denunciandoli al corpo docenti che avrebbero preso le giuste decisioni sulla punizione da infliggere.

Qual è la vostra serie animata preferita su Disney Channel?