Star Wars Day: Disney+ personalizzato con le artwork originali della saga

May the Fourth Be With You! Lo Star Wars Day si avvicina e la casa della saga, Disney+, si prepara a omaggiarla. La piattaforma renderà omaggio all’arte di Star Wars con l’aggiunta delle concept art originali sul servizio: si tratta del primo aggiornamento grafico per la piattaforma di streaming che dà vita alla natura immersiva delle pagine dedicate ai singoli brand della piattaforma.

Venerdì 1° maggio, gli artwork nella parte superiore della schermata iniziale di Disney+ saranno arricchiti da concept art di Star Wars realizzate dal leggendario Ralph McQuarrie nel 1975, che raffigura i droidi nel deserto. Per la prima volta, i fan potranno accedere alla pagina dedicata al brand direttamente dall’artwork.

Una volta immersi nella pagina dedicata al brand di Star Wars, i fan troveranno un adattamento dei personaggi raffigurati nel murale commemorativo realizzato da Jason Palmer e altri celebri artisti in occasione della Star Wars Celebration 2019.

Queste le parole di Michael Paull, President of Disney Streaming Services:

L’architettura unica, incentrata sul brand, di Disney+ ci dà l’opportunità di essere creativi nel modo in cui presentiamo e coinvolgiamo i fan sui contenuti. In occasione delle celebrazioni del 4 maggio (May the Fourth), abbiamo collaborato con i team di Lucasfilm per rendere omaggio all’arte di Star Wars e per portare in vita la loro visione su Disney+, mostrando le incredibili concept art degli oltre quattro decenni dell’amata saga.

L’aggiunta di concept art prosegue anche il 4 maggio (May the Fourth). Le locandine di ogni film e serie verranno sostituite con le concept art originali. Da Star Wars: Una Nuova Speranza a The Mandalorian.

Le nuove immagini saranno disponibili per i seguenti titoli:

Saga degli Skywalker Episodio IV – Una Nuova Speranza (1977) Episodio V – L’Impero Colpisce Ancora (1980) Episodio VI – Il Ritorno dello Jedi (1983) Episodio I – La Minaccia Fantasma (1999) Episodio II – L’Attacco dei Cloni (2002) Episodio III – La Vendetta dei Sith (2005) Episodio VII – Il Risveglio della Forza (2015) Episodio VIII – Gli Ultimi Jedi (2017)

Rogue One: A Star Wars Story

Solo: A Star Wars Story

The Mandalorian

Star Wars: The Clone Wars (serie)

Star Wars: Rebels

Star Wars: Resistance