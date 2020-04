Big Time Rush: riunione virtuale del cast durante la quarantena

Una notizia di cui tutti noi avevamo bisogno. Tutti e quattro i ragazzi della serie Big Time Rush hanno organizzato una riunione virtuale per condividere un loro messaggio con i fan. È successo ieri mattina, lunedì 20 aprile.

I quattro ex membri della boy band più amata di Nickelodeon, Logan Henderson, James Maslow, Kendall Schmidt e Carlos Pena Vega, hanno postato sui loro rispettivi account personali il video della loro diretta via Instagram. Ecco cosa ha detto James durante questo momento nostalgico:

Che succede, ragazzi? E’ passato un po’ di tempo da quando eravamo tutti insieme, così abbiamo voluto fare un salto in questo piccolo ritrovo virtuale e augurarci reciprocamente il meglio. Spero che tutti voi stiate bene e che vi manteniate in salute in questo periodo folle