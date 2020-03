Star Wars: in che ordine guardare tutti i film su Disney+

Vi siete già abbonati a Disney+? Se sì avrete avuto l’occasione di scoprire tantissimi contenuti, ora tutti comodamente disponibili sulla piattaforma. Tra questi c’è ovviamente anche tutta la saga completa di Star Wars. Una vera gioia per i fan di vecchia data, ma anche la scusa perfetta per chi conosce il celebre universo creato da George Lucas e vi si vuole approcciare per la prima volta.

Ecco perciò qualche consiglio se volete iniziare a guardare Star Wars su Disney+!

Come forse saprete la saga completa di Star Wars è composta da 9 film che, tuttavia, non seguono l’ordine cronologico delle vicende. Questo perché George Lucas già inizialmente aveva pensato la saga come la storia degli Skywalker, la dinastia dei protagonisti, strutturando la storia su un arco narrativo molto ampio.

Il nostro consiglio è di guardare la saga esattamente per come è stata concepita, dunque seguendo la cronologia delle uscite dei singoli film. In questo modo l’ordine corretto sarebbe il seguente:

Prima trilogia

Una Nuova Speranza (Episodio IV)

L’Impero colpisce ancora (Episodio V)

Il Ritorno dello Jedi (Episodio VI)

Seconda trilogia

La Minaccia Fantasma (Episodio I)

L’Attacco dei Cloni (Episodio II)

La Vendetta dei Sith (Episodio III)

Terza trilogia

La prima trilogia, quella uscita negli anni ’70, è incentrata sulla guerra tra i ribelli e l’Impero. Protagonisti sono gli indimenticabili Luke, Leila e Han Solo, insieme ovviamente al malvagio Darth Vader.

La seconda trilogia segue invece le origini di Darth Vader, bambino prodigioso che abbandona la via dei Jedi per seguire il lato oscuro della Forza.

L’ultima trilogia, che chiude il capitolo dedicato agli Skywalker, vede l’ingresso della nuova generazione di personaggi tra cui Rey e Ben Solo.

Oltre alla saga canonica, l’universo di Star Wars ha conosciuto negli ultimi anni una forte espansione soprattutto a seguito dell’acquisto del brand da parte della Disney. La major è infatti intenzionata ad accrescere l’universo, andando oltre la storia degli Skywalker.

Da qui sono stati prodotti due lungometraggi e una serie tv:

Rogue One, i cui eventi sono cronologicamente prima di quelli di Una nuova speranza;

Solo, uno spin-off dedicato al giovane Han Solo;

The Mandalorian, ambientata cinque ani dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi.

Attualmente è in produzione anche una serie che vedrà protagonista Obi Wan Kenobi, sempre interpretato da Ewan McGregor.