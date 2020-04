The Mandalorian: cosa è successo nel 4° episodio

The Mandalorian, la serie spin off di Disney+ legata all’universo di Star Wars, continua. Dopo aver seguito le avventure del Mandaloriano, detto Mando, nel terzo episodio andiamo avanti seguendo l’anti-eroe in luoghi ancor più remoti della galassia. A fianco a lui l’adorabile Bambino, ormai conosciuto da tutti come Baby Yoda.

La trama del 3° episodio:

Dopo aver rischiato la vita, il Mandaloriano si nasconde su un pianeta remoto, dove conosce una ex soldatessa. Alcuni allevatori chiedono ai due di aiutarli a difendere il loro villaggio.

Che cosa ne pensiamo:

Dopo il salvataggio in extremis del Bambino, The Mandalorian entra nel vivo con l’azione che si sposta su pianeta abitato da contadini. Nella miglior tradizione di Star Wars non mancano le battaglie e personaggi secondari ben caratterizzati. Tra le new entry c’è la ex soldatessa della Resistenza Cara Dune, ora mercenaria.

Finalmente iniziamo anche a capire che cosa è successo dopo l’instaurazione della Nuova Repubblica, dunque dopo i fatti de Il ritorno dello Jedi. The Mandalorian ci mostra una galassia nei cui confini i resti dell’Impero cercano di assoggettare ancora i più deboli, in una sorta di resistenza al contrario. Si tratta probabilmente di coloro che, molti anni dopo, avrebbero dato vita al Nuovo Ordine che abbiamo già visto ne Il risveglio della Forza.

Ancora non è chiaro però se e come il Mando e Baby Yoda saranno legati alla saga degli Skywalker. Come già sappiamo una seconda stagione è già stata annunciata e Jon Favreau ha esplicitamente dichiarato di non poter far spoiler in merito.

Il Bambino infatti avrebbe un nome, ma per ora solo pochissimi ne sono a conoscenza. Non ci resta che aspettare.

Vi ricordiamo che il nuovo episodio di The Mandalorian uscirà venerdì prossimo su Disney+.