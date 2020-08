Dixie D’Amelio: l’ultimo video con Griffin Johnson prima del litigio

Griffin Johnson è una delle star che hanno ottenuto la popolarità grazie a TikTok ma nello specifico per essere anche il fidanzato di Dixie D’Amelio. Ebbene, dopo quanto è successo negli ultimi giorni, i due ragazzi si sono lasciati.

Nonostante la loro separazione, Dixie ha deciso di procedere con la pubblicazione del loro ultimo video insieme, in quella stessa data prestabilita con lui.

“Ehi, quindi in realtà ci siamo lasciati ma, um, ho questo video in programma per oggi, quindi lo pubblicherò comunque. È stato divertente“, ha detto per introdurre il video. La ragazza ha anche pubblicato il relativo link sul suo Twitter e Instagram.

Nel filmato, Griffin ha sorpreso Dixie con un giro in elicottero a Orange County per portarla a una cena romantica. Sfortunatamente, però, il ristorante da lui scelto era già chiuso così come tutti i locali nella zona!

“Hai detto che volevi fare un video su YouTube oggi, quindi ho detto ok, ti ho preso e quindi l’ho fatto“, dice Griffin nel videoclip.

Qualche giorno fa, i fan dei due tiktoker hanno notato che lei ha smesso di seguire lui su Twitter e su Instagram. Ciò sarebbe la conseguenza di un contenuto postato su TikTok da una ragazza, Madison Galley, in cui si vede Griffin chattare con lei e dichiarare di essere single.

Dixie avrebbe visto il video e avrebbe commentato con tre puntini sospensivi. Il titktok postato da Madison ha fatto subito pensare ai fan che le recenti accuse di tradimento di Chase Hudson, non fossero del tutto prive di fondamento.

L’annuncio ufficiale della loro relazione era arrivato solo pochissimo tempo fa mediante un video con la reazione dei genitori D’Amelio al video musicale di Be Happy. In questo filmato Dixie affermava: “Vi presento Griffin, il mio fidanzato“.

Ecco il video del loro ultimo incontro prima della rottura:

My Last Date with Griffin | Dixie D'Amelio

Watch this video on YouTube