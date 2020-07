The Kissing Booth 2: ecco l’atteso trailer del film Netflix

Ci siamo! Netflix ha finalmente rilasciato il trailer definitivo di The Kissing Booth 2, l’atteso sequel della rom com del 2018. Che cosa è successo ai due protagonisti del film? Dopo aver passato una romantica estate insieme al ragazzo dei suoi sogni, Elle dovrà fare i conti con una relazione a distanza e tutto quello che comporta.

The Kissing Booth 2 arriverà su Netflix a partire dal 24 luglio.

Guarda il trailer del film

The Kissing Booth 2 | Official Trailer | Netflix

La trama di The Kissing Booth 2

L’estate è ormai giunta al termine, ed Elle sembra aver finalmente trova­to un equilibrio con il suo ragazzo, il bello e non più così dannato Noah Flynn. Certo, i problemi non sono finiti: Noah sta per trasferirsi a Harvard per il college, a più di 5000 chilometri da lei, e la loro sto­ria sembra doversi trasformare in “un amo­re a distanza”. Videochiamate, mail e messaggi basteran­no, Elle vuole crederci.

Ma senza nemme­no l’appoggio del suo migliore amico Lee, a consolarla e consigliarla, è tutto più difficile. Come se non bastasse, il nuovo vicino di casa, Levi, sembra trovarsi sempre nel po­sto giusto al momento giusto. Ed è così carino… Elle però è determinata a tenere insieme i pezzi della sua vita senza farsi di­strarre, senza pensare ai ragazzi carini del quartiere o alle ragazze carine di cui Har­vard è sicuramente piena. Perlomeno fino al giorno in cui non scopre su Instagram una foto in cui Noah è abbrac­ciato a un’altra. A quel punto la domanda è una sola: Elle combatterà per l’amore o preferirà la ven­detta?

In attesa di vedere The Kissing Booth 2 su Netflix, a partire dal 14 luglio sarà disponibile in tutte le librerie anche il romanzo di Beth Reekles da cui è tratto il film. CLICCA QUI per scoprire di più