The Kissing Booth 2 arriva su Netflix a luglio: ecco la data ufficiale

Abbiamo finalmente una data per il film The Kissing Booth 2. Preparatevi perché il 24 luglio potremo finalmente vedere le avventure di Elle Evans (Joey King), Lee Flynn (Joel Courteney) e Noah Flynn (Jacob Elordi).

Il primo film era stato un vero e proprio successo grazie alla sua trama sbarazzina ma che ci ha fatto sognare come non mai. Nel primo capitolo di questo lungometraggio la storia era incentrata su Elle che si innamora di Noah frattello del suo migliore amico Lee. I due avevano un patto e ciò che la ragazza non avrebbe mai dovuto frequentare Noah, come simbolo della loro amicizia. Noah ed Elle però quasi inaspettatamente si innamorano e per un po’ tengono segreta la loro relazione, fino a quando Lee non scopre tutto e si sente doppiamente tradito.

I due migliori amici riusciranno a fare pace ma il grande interrogativo della storia è: come finirà l’amore di questi due giovani dopo che Noah sarà partito per il college? Ed è proprio da questo spunto che dovrebbe partire il nuovo film.

Ecco la locandina di The Kissing Booth 2

Nel cast ci saranno anche Molly Ringwald, Meganne Young e Carson White, oltre a Maisie Richardson-Sellers e Taylor Zakhar Perez.