Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation anche Gionnyscandal ha deciso di partecuipare alla sfida del tormentone estivo 2020. Esce oggi, 27 maggio, in tutte le piattaforme streaming e negli online store Pesca, il suo nuovo singolo!

La canzone Pesca è un brano divertente e ritmato perfetto per la bella stagione in arrivo. Qui sotto trovate le parole con cui Gionnyscandal ha spiegato il significato della canzone:

Pesca vuole essere una canzone leggera e spensierata in grado di farci distrarre anche solo per un attimo da tutto quello che ci è successo nell’ultimo periodo. Abbiamo necessità di evadere e di ritrovare la gioia di vivere. In questo la musica ci può aiutare e con il suo ritmo è in grado di tenerci vivi. Pesca è un singolo in veste reggaeton, un pezzo estivo che nasce proprio con lo spirito di far ballare. Non importa se a casa o se in spiaggia, l’importante è lasciarsi trasportare dalle vibrazioni positive che solo la musica è in grado di regalarci… D’ora in poi non voglio sentirmi legato a nessun genere musicale in particolare. Da adesso in poi desidero solo produrre la musica che mi piace e se mi va di fare un pezzo reggaeton, come in questo caso, lo faccio senza troppi pensieri. La musica è movimento e ispirazione per cui non possiamo limitarci nei testi e nelle sonorità.

Qui sotto trovate audio e testo di Pesca di Gionnyscandal!

Gionnyscandal

questa sera ah non ti porto a cena

il tuo fondoschiena sembra la luna piena

Mamacita non sarai la mia tipa

per tutta la vita ah

ma mi piace quando muovi quel cul0 grande come Ariana eh ehhh

sei italiana o brasiliana

guardo le tue foto perché lo sai

perché vado fuori, me vado fuori eh

quanddo muovi quella pesca (ahi ahi ahhiii)

mi fai girara la testa (ahi ahi ahhiii)

come quando sei in palestra sinistra e poi destra

più la muovi più + gigantesca sta pesca eh eh

vieni che facciamo un po’di vis a vis

ti metto sottosopra come Stranger Things

il tuo culo sembra una serie tv, e continuo a riguardarlo come Elite

le faccio diventare tipo Maga Circe

mi chiamano papi ma non sono le mie figlie

si ne ho così tante che c’ho l’ovetto kinder

cul0 grande come Ariana eh ehhh

sei italiana o brasiliana

guardo le tue foto perché lo sai

perché vado fuori, me vado fuori eh

quanddo muovi quella pesca (ahi ahi ahhiii)

mi fai girara la testa (ahi ahi ahhiii)

come quando sei in palestra sinistra e poi destra

più la muovi più è gigantesca sta pesca eh eh ho copiato ginger generation

quando muovi quella pesca (ahi ahi ahhiii)

mi fai girara la testa (ahi ahi ahhiii)

come quando sei in palestra sinistra poi destra

più la muovi più è gigantesca sta pesca eh eh

ahi ahi ahii ahii

ok chi sei non mi interessa

se Laura o Francesca

quando arrivi alla festa

sei come frutta fresca

sinistra poi destra

più la muovi più è gigantesca sta pesca eh eh

quanddo muovi quella pesca (ahi ahi ahhiii)

mi fai girara la testa (ahi ahi ahhiii)

come quando sei in palestra sinistra e poi destra

più la muovi più è gigantesca sta pesca eh eh