Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sull’ultimo polverone sollevato dalle “ultime” dichiarazioni di J.K. Rowling su Harry Potter. “Ultime” lo mettiamo fra virgolette perché, come spiegato anche da SuperEva, la verità dei fatti è un pochino diversa da come ce l’hanno raccontata su Twitter.

Clicca qui per comprare tutti i libri di Harry Potter!

Se siete fan di Harry Potter tanto quanto noi saprete di certo che J.K. Rowling, negli ultimi anni, ha fatto delle dichiarazioni che hanno lasciato con l’amaro in bocca molti. Via tweet o via interviste, la scritrice britannica è “tornata sui suoi passi” diverse volte, raccontando dei retroscena successivi o paralleli alla saga.

In concomitanza con il weekend di Pasqua, il nome della scrittrice è tornato fra i TT di Twitter italiani alla luce di un’intervista per molti versi shock. La Rowling ha infatti raccontato della crisi del matrimonio fra Ron e Hermione. Una brutta notizia? Di certo, ma una brutta notizia vecchia di ben 6 anni!

Le tanto chiacchierate dichiarazioni della scrittrice risalgono, pensate un po’, a 2014. 6 anni fa, per Wonderland Magazine, ad intervistare la Rowlin era stata Emma Watson in persona, l’attrice che nella serie ha dato il volto ad Hermione.

Riguardo al rapporto fra Ron e Hermione, J.K. Rowling aveva commentato:

Ci tengo a dire, comunque, che ho scritto del rapporto Hermione/Ron come forma di appagamento personale. E’ così che era stato concepito all’inizio.

La decisione di far finire Hermione con Ron ha avuto poco a che fare con la letteratura e molto più con una mia fissazione di attenermi ai piani originali. […] Si trattava di un’infatuazione giovanile. Credo che l’attrazione in sè sia plausibile, ma c’è un contrasto di fondo… non sono certa che sia un dato da trascurare in una relazione tra adulti, c’era troppa incompatibilità. Non ci credo che stiamo parlando di queste cose – questa è eresia potteriana! […]

Oh, forse lei e Ron avranno bisogno di un po’ di terapia di coppia, sai. Mi chiedo come sia la terapia per i maghi. Ma se la caveranno. Lui ha bisogno di lavorare sull’autostima, lei deve lavorare sull’essere meno critica.