The Ickabog: usciti i primi capitoli in italiano del libro di J.K. Rowling

Come vi avevamo accennato qualche giorno fa, oggi esce online in italiano The Ickabog il romanzo a puntante di J.K. Rowling. Per leggerlo vi basterà visitare il sito ufficiale e selezionare la nostra lingua. La serializzazione andrà avanti tutti i giorni fino al 10 luglio.

We are delighted to announce that you can now read #TheIckabog in French, Italian, German, Spanish and Brazilian Portuguese. Find out more here: https://t.co/L7qoVK7Exs pic.twitter.com/zvaQcJkG9k — The Ickabog (@TheIckabog) June 3, 2020

Volete aggiungere il romanzo alla vostra collezione di libri della Rowling? Non vi preoccupate perché una volta conclusa la sterilizzazione online potrete farlo. Pensato per essere letto su internet a puntante, The Ickabog sarà poi pubblicato in formato cartaceo a novembre. Tutti i proventi saranno donati alla ricerca per aiutare chi è stato affetto da Covid-19.

Vi terremo informazioni su tutti i dettagli riguardanti la pubblicazione. Nel frattempo godetevi la storia!

Ecco il post condiviso dalla Salani per promuovere il libro

Di che cosa parla il libro

Scritto per essere letto ad alta voce, The Ickabog nasce come un racconto per bambini che la stessa Rowling ha pensato per i suoi stessi figli. Non sappiamo per ora la trama del libro, se non che la storia è ambientata in una terra immaginaria. A quanto pare il romanzo non presenterà collegamenti con altre opere della scrittrice, saga di Harry Potter compresa.

Il pubblico del libro

Sebbene The Ickabog sia una storia pensata appositamente per i bambini in età scolare, la Rowling assicura che la storia può essere apprezzata anche da tutta la famiglia. I lettori affezionati dell’autrice, soprattutto quelli cresciuti con la saga di Harry Potter, ritroveranno sicuramente in questo nuovo racconto un po’ della magia che li ha fatti emozionare da piccoli.