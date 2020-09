The God of High School: un nuovo trailer riassume la storia finora

The God of High School è un anime giapponese tratto da un webtoon di Yongje Park e trasmesso a cadenza settimanale su Crunchyroll. Una serie basata sul combattimento e le arti marziali, che può vantare predecessori illustri come Virtua Fighter e Street Fighter II Victory, entrambi trasmessi sulla defunta JTV nel corso degli anni ’90. La prima stagione di The God of High School si prepara a salutarci con il finale in arrivo il prossimo 28 settembre. Per l’occasione, Crunchyroll ha proposto un nuovo trailer, che riassume la storia di Jin Mo-Ri, Han Dae-Wi e Yoo Mi-Ra. Il video è visibile a fine articolo.

THE GOD OF HIGH SCHOOL: IL POTERE DEGLI DEI

The God of High School è una serie molto peculiare, in quanto propone un connubio tra la disciplina delle arti marziali e le divinità. Il fulcro è un torneo, dove gli esseri umani danno vita a emozionanti (e talvolta cruenti) match in cui utilizzano il potere degli dei. Il trailer del finale di stagione mostra come i protagonisti avranno bisogno proprio dell’aiuto divino per poter avere la meglio sui prossimi avversari. Il promo ci offre, inoltre, alcune anticipazioni sul prosieguo della battaglia tra Jin Mo-Ri e Park Ilpyo che, a dispetto di quanto visto nella scorsa puntata, non è ancora terminato.

UN SUCCESSO A LIVELLO INTERNAZIONALE

The God of High School ha debuttato su Crunchyroll lo scorso luglio e ha subito colpito la maggior parte degli spettatori per le splendide animazioni prodotte dallo studio Mappa. L’anime ha avuto un certo successo anche negli Stati Uniti, dove è finito fra le tendenze di Twitter. Anche alcune icone sportive, tra cui la wrestler WWE Sasha Banks, hanno consigliato di recuperare la prima stagione dell’anime.

Al momento non è dato sapere se ci sarà una seconda stagione, ma visto il successo della prima, è lecito pronosticare che nel futuro prossimo lo studio Mappa lavorerà al prosieguo della storia. L’opera originale di Yongje Park conta all’incirca 500 capitoli. The God of High School è una delle trasposizioni giapponesi di webtoon coreani proposte da Crunchyroll quest’anno, assieme a Tower of God e a Noblesse, quest’ultimo disponibile nelle prossime settimane. Qui di seguito vi proponiamo il trailer del finale di stagione di The God of High School.

Per sopravvivere dovranno evocare il potere degli dèi! | The God of High School

