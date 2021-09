The Book of Boba Fett disponibile su Disney Plus dal 29 dicembre

The Book of Boba Fett sarà disponibile su Disney Plus a partire dal 29 dicembre. Il leggendario mercenario di Star Wars torna in una nuova incredibile avventura dopo i fatti della seconda stagione di The Mandalorian. The Book of Boba Fett è la nuova serie tv targata Lucasfilm anticipata in una scena post credit a sorpresa dopo il finale di The Mandalorian 2. Sul web è stata diffusa la key art di The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, che segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

THE BOOK OF BOBA FETT: IL CAST

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.

THE MANDALORIAN 3: CI SARÀ?

L’annuncio di The Book of Boba Fett risale allo scorso dicembre. Tuttavia, la serie era già in corso di produzione al momento dell’annuncio. In tale occasione Jon Favreau ha assicurato ai fan che The Mandalorian avrebbe goduto anche di una terza stagione subito dopo The Book of Boba Fett. Le nuove avventure di Din Djarin (interpretato da Pedro Pascal) dovrebbero approdare su Disney Plus nel corso del 2022. Disney Plus ha tuttavia annunciato altre due serie ambientate nell’universo di Star Wars oltre alle altre dieci attualmente in lavorazione: The Rangers of the New Republic e Ahsoka Tano.