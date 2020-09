Dragon Ball Super: Goku e Vegeta subiranno un depotenziamento?

Il manga di Dragon Ball Super prosegue la sua pubblicazione con due capitoli al mese. Secondo quanto leggiamo da Multiplayer, entro la fine del 2020 dovrebbe concludersi la saga di Molo, una nuova storia in cui Akira Toriyama e Toyotaro hanno cercato di proporre cliché inediti a livello di sceneggiatura, mettendo in secondo piano il Super Saiyan, che nel corso della storia di Dragon Ball, a partire dalla serie Z, è stato un elemento fin troppo sdoganato. Insomma, c’era proprio bisogno di una ventata d’aria fresca dopo tante trasformazioni e guerrieri capelloni! Del resto, Goku e Vegeta hanno raggiunto un livello di combattimento inimitabile e forse ora Toriyama e Toyotaro dovranno pagare le conseguenze depotenziando i due guerrieri saiyan.

DRAGON BALL SUPER: IL SUPER SAIYAN SCOMPARIRÀ DALLA STORIA?

Secondo alcuni rumors lanciati da Comicbook , la trasformazione in Super Saiyan potrebbe non essere più utilizzabile nel corso della storia di Dragon Ball. Se notiamo Goku e Vegeta nel corso dei combattimenti sono divenuti sempre più forti, addirittura avvicinandosi alle divinità con le trasformazioni in Super Saiyan God e Blu. Per non parlare, poi, della modalità Ultra Istinto da parte di Goku. E il primo nella storia che è riuscito a rendere inefficare la trasformazione in Super Saiyan è stato proprio Molo! Insomma, nel caso in cui la storia di Dragon Ball Super prosegua dopo la sconfitta del malvagio stregone Goku e Vegeta potrebbero rimanere depotenziati. Del resto, troppa potenza si è raggiunta ed è davvero improbabile ideare un villain ancora più forte di Molo.

UN NUOVO PATTUGLIATORE GALATTICO?

Goku, nel capitolo 64, ha parlato con Jaco, affermando che nel corso del suo allenamento con Merus si è sentito un pattugliatore galattico e che ora combatte per proteggere l’universo. Un’affermazione che non può passare inosservata se pensiamo che nel corso del tempo il saiyan ha combattuto non tanto per proteggere il prossimo, bensì per misurarsi con nemici sempre più forti di lui. Insomma, alla fine, nonostante le intenzioni pure e innocenti, possiamo dire che Goku sia stato fino un antieroe. Tuttavia, ora grazie al nobile sacrificio di Merus, qualcosa sembra essere cambiato dentro di lui.

