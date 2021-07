Boing acquista la licenza di diversi anime storici, tra cui Pollon

Boing Spa, nata dalla joint venture tra Mediaset e Turner Broadcasting, fa il salto di qualità, tramite l’acquisto di diversi anime storici. Tra queste segnaliamo Pollon, Georgie e Lady Oscar. La filosofia del canale è sempre la stessa fin dalla sua nascita: garantire il massimo dell’intrattenimento ai giovanissimi tra i 4 ai 14 anni. Il canale amplia il proprio palinsesto, venendo incontro a quella fetta di pubblico amante degli anime. Boing ha reso noto il traguardo raggiunto tramite il seguente comunicato: “BOING S.p.A è lieta di annunciare l’acquisizione dei diritti di licenza di alcune tra le serie animate che hanno fatto la storia della televisione italiana negli anni ’80, serie cult intramontabili, attualmente in onda su Italia 1 e Italia 2. Tratte dagli omonimi manga, famosi in tutto il mondo, questi anime hanno riscosso un enorme successo dal pubblico e appassionato un’intera generazione, diventando veri e propri cult: Lady Oscar, Georgie, Hello! Spank, Occhi di Gatto e C’era una volta Pollon. Prosegue anche il programma di Licensing, avviato da anni, di Holly e Benji. Speriamo quindi di poter vedere prossimamente prodotti legati a queste serie cult!”.

BOING E GLI ANIME: UN CONNUBIO STORICO

Nonostante negli ultimi anni si sia più incentrato su serie prettamente occidentali, quello tra Boing e gli anime è un connubio storico. Nel corso degli anni, il canale ha trasmesso innumerevoli serie giapponesi, perlopiù repliche di cartoni già visti su Italia 1 o i defunti Hiro e Italian Teen Television. Tra questi ricordiamo le serie di Pokémon, Mew Mew, Gira il mondo principessa stellare, Dinosaur King, One Piece e, più recentemente, Dragon Ball Super. L’acquisto delle licenze di serie storiche come quelle citate nella nostra introduzione fa dunque ben sperare a un ritorno alle origini.

FIRE FORCE SU ITALIA 2

Ne approfittiamo per informare la futura messa in onda di Fire Force su Italia 2. La serie shonen tratta dall’omonimo manga di Atsushi “Soul Eater” Okubo, andò in onda per un breve periodo di tempo sul defunto canale Man-ga (ultimamente rinato come contenitore su Sky Series) e attualmente disponibile in versione subbata su Yamato Animation. Qui di seguito i doppiatori italiani dell’anime:

Shinra Kusakabe: Andrea Oldani

Akitaru Obi: Patrizio Prata

Takehisa Hinawa: Diego Baldoin

Iris: Giulia Maniglio

Maki Oze: Elisa Giorgio

Arthur Boyle: Ezio Vivolo

Tamaki Kotatsu: Giada Bonanomi

Princess Hibana: Beatrice Caggiula

