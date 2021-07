Pokémon: in arrivo la serie live action su Netflix (RUMORS)

Dopo lo straordinario successo cinematografico di Detective Pikachu nel 2019, ora Netflix sarebbe al lavoro su una vera e propria serie live action ambientata nel mondo dei pokémon. Al momento non abbiamo numerose informazioni sul progetto. Possiamo dire con una certa sicurezza che sarà disponibile in futuro sulla nota piattaforma streaming. A riportare la notizia in esclusiva è stata Variety da fonti dirette. Da quello che si sa al momento Joe Henderson è legato alla scrittura e alla produzione esecutiva. Henderson attualmente è co-showrunner e produttore esecutivo della popolare serie Netflix Lucifer, prossimamente in onda con la sua sesta e ultima stagione. Le fonti dicono anche che il progetto sarebbe una serie live-action simile al precitato film Detective Pikachu con Ryan Reynolds e Justice Smith. I rappresentanti di Netflix e Henderson non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Variety.

POKEMON: NETFLIX AL LAVORO SUL LIVE ACTION

La mossa per sviluppare una serie Pokemon originale di Netflix arriva quando lo streamer ha acquisito diverse serie anime legate al franchise. Netflix ha anche dato una forte spinta agli anime negli ultimi anni, avendo precedentemente annunciato serie originali basate su Far Cry, Splinter Cell e Terminator. Netflix si sta muovendo anche in più adattamenti live-action di titoli di anime, incluse le prossime serie live-action Cowboy Bebop e One Piece. Lo streamer aveva precedentemente pubblicato un film live-action ispirato a Death Note nel 2017.

SU COSA STA ATTUALMENTE LAVORANDO JOE HENDERSON?

Oltre al suo lavoro su Lucifer, Joe Henderson sta attualmente sviluppando un adattamento in serie del fumetto Shadecraft su Netflix, annunciato a marzo. Henderson ha sceneggiato il fumetto, lavorando al fianco dell’artista Lee Garbett. Henderson sta co-scrivendo il pilot del con Georgia Lee, con la partecipazione dei produttori esecutivi. Henderson è anche noto per il suo lavoro in spettacoli come 11.22.63 disponibile su Hulu e Graceland e White Collar su USA Network.

Per aggiornamenti su Pokémon e altre serie tv continuate a seguirci!