She-Hulk: le riprese dovrebbero essere prossime alla fine

She Hulk è la nuova serie ambientata nel Marvel Cinematic Universe con protagonista la cugina di Bruce Banner/L’incredibile Hulk, Jennifer Walters. Le riprese dovrebbero essere prossime alla fine. Tutto è pronto (o quasi) al debutto su Disney Plus, che dovrebbe avvenire nel corso del 2022. She Hulk venne annunciata Al D23 Expo Disney del 2019 dal presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer di Marvel Entertainment, Kevin Feige. Il MCU si arricchisce di una nuovo prezioso titolo dopo Wandavision, Falcon and The Winter Soldier e Loki. La Disney, grazie alle sue ricche serie tv correlate all’universo cinematografico Marvel, sta dando filo da torcere alla concorrenza rappresentata dall’Arrowverse della DC/CW. She Hulk sarà interpretata dall’attrice Tatiana Maslany.

CHI È SHE HULK?

She Hulk è la versione femminile del più noto Hulk. Jennifer Walters è un’avvocatessa residente a Los Angeles che accoglie presso casa sua il cugino Bruce, ricercato dall’intero pianeta. L’uomo le racconta la sua incredibile storia, ammettendo di essere lui il golia verde. Un giorno, alcuni criminali attentano alla vita di Jenifer sparandole. La giovane rischia la vita. Unico modo per sottrarla alla morte è una trasfusione di sangue. Bruce offre alla cugina il suo sangue contaminato dalle radiazioni gamma per salvarla e alla fine ci riesce. Tuttavia, tramite la trasfusione, la pelle di Jennifer inizia ad assumere il tipico colorito verde che contraddistingue anche Hulk, ottenendo la stessa impareggiabile forza fisica. Da normale donna in carriera, Jennifer diviene la supereroina She Hulk.

IL CAST DELLA SERIE

Nella serie She Hulk aspettiamoci il ritorno di Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner e il ritorno di uno dei villain principali di Hulk, Abominio. Come informa Mangaforever, nel cast appare anche il nome di Ginger Gonzaga, in un ruolo che deve essere ancora svelato. A dirigere la serie troviamo Jessica Gao, celebre per il suo lavoro su Silicon Valley e Rick & Morty.

Per aggiornamenti su She Hulk e altre serie tv continuate a seguirci!