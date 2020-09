Il Mistero della Scuola Incantata, il secondo tanto atteso film di Luì e Sofì alias i Me Contro te, ha finalmente una data di uscita ufficiale! A rivelarlo, pochissimi minuti fa, sono stati i due youtuber siciliani con un post sul loro profilo Instagram!





Quando esce Il Mistero della scuola incantata dei Me Contro te? Ecco la data!





Luì e Sofì hanno rivelato ai fan che il 2021, dopo tanti mesi di buio, si aprirà con una bella botta di allegria! Il loro secondo film, Il Mistero della Scuola Incantata, arriverà in tutte le sale italiane il prossimo 1 gennaio 2021! OMG!

Ecco come i due youtuber hanno commentato il loro film (ed ecco la prima immagine ufficiale dal backstage!):

Sarà un film pieno di divertimento, avventura, mistero, colpi di scena e… MAGIA! ✨ siete curiosi ???? Noi non vediamo l’ora che lo vediate !!!

Siamo davvero super curiosi di scoprire quello che i Me Contro te hanno in serbo per noi!

La trama del film

Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì (Me contro Te) sono gli ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli lì il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell’amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato. Una nuova “magica” avventura al cinema per Luì e Sofì, in un mondo tutto fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.

In attesa dell’uscita del film, non perdetevi la nostra video intervista esclusiva ai due youtuber!